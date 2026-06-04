Zelenskiy'den Putin'e açık mektup

Zelenskiy, mektubunun başında Putin'in ilk göreve geldiği dönemde Ukraynalılar tarafından olumlu şekilde karşılandığını ifade ederken, bunun geçmişte kaldığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı, yazdığı açık mektubunda, "Savaşınız Ukrayna ve Rusya'yı kalıcı olarak birbirinden ayırdı. Bugünkü cephe hattı, diplomasinin başlaması gereken çizgidir. Ukrayna, müzakereler sırasında tam bir ateşkes için hazırdır." ifadelerine yer verdi.

Zelenskiy ayrıca, "Bizden sonra gelecek Ukraynalı ve Rus nesilleri ne tür bir geleceğin beklediğini belirlememiz gerekiyor." dedi.

Putin'e doğrudan seslenen Zelenskiy, "Rus tarihinin iyi bildiğiniz bir gerçeğidir: Rusya yorulduğunda değişim gelir. Bu yorgunluğa yönelik birlikte çalışabiliriz. Savaşınızı durdurabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

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Öte yandan, tercihin Putin'in ellerinde olduğunu işaret eden Zelenskiy, mektubunda "Şimdi karar sizin. Savaş yeter. Ukrayna bu savaşı sona erdirmeyi teklif ediyor. Bu iş dürüstçe, onurla ve savaşın tekrar başlamayacağına ilişkin sağlam garantilerle yapılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, savaşa ilişkin kendisine ulaşan raporlara değinerek, "Dün Ukrayna cephesindeki ordunuzun mayıs ayı kayıplarını içeren bir rapor aldım. Yine 30 binden fazla Rus askeri öldü ve ağır yaralandı. Bu rakamı aydan aya tutturuyoruz ve her bir kaybınız video kayıtlarıyla doğrulanıyor. Bunlar boş sözler değil." dedi.

Zelenskiy ayrıca, savaşın gerçek bir nedeni olmadığını belirtti:

"NATO, jeopolitik veya Rus dili hakkında ne söylerseniz söyleyin, bu savaş sizin kişisel seçiminizdir. Gerçek nedeni olmayan bir savaş. Tarih onu böyle hatırlayacaktır."

*Fotoğraf: AA, temsilidir