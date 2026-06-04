ABD Başkanı, Oval Ofis'te basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trump, İran lideri Mücteba Hamaney ile görüşmek istemediğini ancak böyle bir görüşmeden onur duyacağını belirtirken, "Bir anlaşma yapıp yapamayacağımızı görmek isterim ama eğer bir anlaşma yaparsak onunla görüşmem mümkün olabilir." şeklinde konuştu.

İran liderinin bazı çevrelerde çok iyi bir itibara sahip olduğunu dile getiren Trump, "Bazı insanlar kötü şeyler söylüyor ama benim hakkımda da birçok insan kötü şeyler söylüyor. Elbette ki tamamen yalan." dedi.

ABD Başkanı, "Kağıt üzerinde ya da askeri olarak kazanacağız." diye konuştu.

Olası anlaşmaya dair sorulan soruyu yanıtlayan Donald Trump, "Anlaşmanın ne olduğunu öğreneceksiniz." dedi.

Konuşmasının devamında, Lübnan'da ateşkes için süren müzakerelere değinen Trump, "İlerleme kaydedildiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Küba'ya dair açıklamalarda bulunan ABD Başkanı, "Küba'yla ilgili çok iyi planlarımız var. Küba'yla ilgileneceğiz." dedi.

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*Fotoğraf: EPA/Aaron Schwartz, temsilidir