Türkiye’nin gündemine oturan ABD’li yayıncı Habertürk’e konuştu: Türklerin desteği beni mutlu etti

Konser sonrası Karaköy'den oteline dönmek için taksiye bindiğini belirten Auger, şoförle başta 50 Euro karşılığında anlaştıklarını söyledi. Ancak ödeme noktasına gelindiğinde işlerin değiştiğini ifade eden ünlü yayıncı, o anları şu sözlerle aktardı:

"HALA PARAYI GERİ ALAMADIM"

"Bana taksiye binmemi, yolculuğun 50 euro tutacağını söyledi, ben de eve gitmek istediğim ve saat geç olduğu için kabul ettim. Nereli olduğumu sordu, New Yorklu olduğumu söyledim. Otele vardığımızda yine 50 euro olduğunu tekrar etti ama telefonuna 7300 lira yazdı. Bunun 50 euro olmadığını söyleyerek itiraz ettim. Aramızda dil engeli vardı, kabul edip araçtan inmek zorunda kaldım. Banka hesabımı kontrol ettiğimde 183 dolar çekildiğini gördüm. Bu benim için çok büyük bir para, çok üzüldüm ve ne yapacağımı bilemedim. Hala bu parayı geri alabilmiş değilim."

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SOSYAL MEDYADAN DESTEK MESAJI YAĞDI

Olayın canlı yayında gerçekleşmesi sebebiyle görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve büyük tepki topladı. Auger, olayın ardından Türk kullanıcıların gösterdiği hassasiyetten son derece etkilendiğini dile getirdi:

"Olaydan sonra sosyal medyada yüzlerce mesaj aldım. Herkes özür diliyor, bana bu şekilde davranıldığı için çok üzgün olduklarını ve Türk halkının bu taksi şoförünün yaptıklarından dolayı utanç duyduğunu söylüyordu. Tüm Türklerin kötü olmadığını anladığımı umuyorlardı. Bana gelen destekten dolayı çok mutlu oldum, herkesin bana karşı çok kibar olması beni çok sevindirdi."

YAŞADIKLARINA RAĞMEN İSTANBUL’A HAYRAN KALDI

İlk ziyaretinde yaşadığı kötü deneyime rağmen İstanbul’u çok sevdiğini belirten Amerikalı yayıncı, Türkiye’ye tekrar gelmek istediğini vurguladı:

"İstanbul’ın her yerinde bir sürü kedi olması çok havalıydı. Türkiye’ye ilk gelişimdi, kesinlikle tekrar gelmek isterim. Daha çok yemek denemek, insanlarla tanışmak ve İstanbul’un dışındaki yerleri de gezmek isterim. Genel olarak ülkeyi çok sevdiğimi söyleyebilirim."