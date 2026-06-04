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        Haberler Gündem Son dakika: Sadettin Saran'a 2,5 yıl hapis cezası

        Sadettin Saran'a 2,5 yıl hapis cezası

        Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, 'yasadışı bahse teşvik etmek' suçundan yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Giriş: 04 Haziran 2026 - 13:05 Güncelleme:
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        Sadettin Saran'a 2,5 yıl hapis cezası

        Sadettin Saran, S SPORT kanalındaki yayınlarda yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasıyla açılan davada Sadettin Saran ile kardeşi Kenan Saran’a 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

        İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi Saran kardeşleri 'kişileri reklam vermek veya çeşitli yollarla yasadışı bahis oynamaya teşvik etmek' suçundan 2 yıl 6 ay hapis ile 562 bin 500 lira adli para cezasına çarptırdı.

        Mahkeme, Saran Group yöneticileri Emre Eren ile Azade Zeynep Haksal'ın ise aynı suç yönünden ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.

        Aynı suçlama kapsamında başka bir mahkemede yargılanan Acun Ilıcalı ise geçtiğimiz günlerde beraat etmişti.

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        SARAN VE KARDEŞİNE 2'ŞER YIL 6'ŞAR AY HAPİS CEZASI

        Kararını açıklayan mahkeme, sanık Sadettin Saran ile kardeşi Alan Kenan Saran'ın, 'kişileri reklam vermek veya çeşitli yollarla yasadışı bahis oynamaya teşvik etmek' suçundan 2'şer yıl 6'şar ay hapis ile 562 bin 500'er lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

        Mahkeme, sanıklar Emre Eren ile Azade Zeynep Haksal'ın ise aynı suç yönünden ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.

        İDDİANAMEDEN

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Alan Kenan Saran, Azade Zeynep Haksal, Emre Eren ve Sadettin Saran ‘şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede, Saran İnternet Televizyon Yayıncılık A.Ş bünyesinde hizmet veren S SPORT + logolu internet yayın platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında sanal reklam teknikleri ile ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığının tespit edildiği anlatıldı.

        Hazırlanan iddianamede, yapılan tespitler doğrultusunda Saran İnternet Televizyon Yayıncılık A.Ş yönetim kurulu başkanı Steven Sadettin Saran, yönetim kurulu başkan vekili Alan Kenan Saran, şirketin genel müdürü ile aynı zaman sorumlu müdürü olan Azade Zeynep Haksal ve şirketin futbol karşılaşmalarının yayınlamasına yönelik organizasyonundan sorumlu genel müdürü Emre Eren'in savunmalarında suçlamaları kabul etmedikleri, maç yayınlarının sözleşme yapılan kuruluş yahut spor kulüplerinden temin edildiğini, yapılan sözleşmeler kapsamında maç yayınlarının doğrudan ve müdahalesiz olarak yayınlamakla mükellef oldukları, maç yayınlarını sağlayan kuruluş veya kulübün yayın içeriği hakkında yayıncıya bilgi vermediklerini, ayrıca yasadışı bahis reklamlarının sansürleneceği şekilde maçın yayınlarının yapılmasının teknik olarak mümkün olmadığı, bu nedenle kendileri dahil olmak üzere bir çok yayıncının yasadışı bahis reklamları yer alan maçları yayınlamak durumunda olduklarını söyledikleri belirtildi.

        Şüpheliler ayrıca, İspanya en üst düzey futbol ligi - Primera Division ile iletişime geçtiklerini ancak yapılan yazışmalardan olumlu sonuç alamadıklarını ve bu durumu da kamuoyuna duyurduklarını söyledikleri kaydedildi.

        Hazırlanan iddianamede şüpheliler Sadettin Saran ve Alan Kenan Saran'ın ‘kişileri, reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek' suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

        Şüpheliler Azade Zeynep Haksal ve Emre Eren'in ise aynı suçu zincirleme şekilde işledikleri gerekçesiyle 1'er yıl 3'er aydan 5'er yıl 3'er aya kadar hapis cezası istendi.

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