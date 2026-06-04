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        Kız kardeşini kurtardı, dakikalar sonra kalp krizine yenildi!

        Erzurum'da çok acı bir olay yaşandı. Kentte, kahvaltı sırasında dili boğazına kaçan kız kardeşi Şeyma Tutaş'ı kurtaran Ömer Tutaş, dakikalar sonra kalp krizinden hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 09:47 Güncelleme:
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        Kız kardeşini kurtardı, dakikalar sonra kalp krizine yenildi!

        Erzurum'da Ömer Tutaş (30), kahvaltı sırasında rahatsızlanıp dili boğazına kaçan kardeşi Şeyma Tutaş'a (23) müdahale ederek hayatını kurtardı.

        DHA'nın haberine göre kardeşinin ambulansla hastaneye götürülmesinin ardından kalp krizi geçiren Ömer Tutaş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Tutaş'ın, arkadaşlarının ısrarıyla aynı gün saat 15.00 için hastaneden randevu aldığı belirtildi.

        Olay, önceki gün sabah saatlerinde Palandöken ilçesi Osman Bektaş Mahallesi’nde meydana geldi. Evlerinde kahvaltı yapan kardeşlerden Şeyma Tutaş, bir anda nefessiz kaldı. Durumu fark eden ağabeyi Ömer Tutaş, kardeşine müdahale etti.

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        Tutaş, kardeşinin boğazına kaçan dilini çıkarıp nefes almasını sağladı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri Şeyma Tutaş’ı hastaneye kaldırdı. Kardeşinin hastaneye götürülmesinin ardından eve çıkan Ömer Tutaş, rahatsızlandı.

        Ailesinin ihbarı üzenine gelen sağlık ekipleri tarafından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Tutaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ömer Tutaş'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

        Tedavisi Erzurum Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde süren Şeyma Tutaş'ın ise durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

        MÜZİSYEN BABA GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

        Ömer Tutaş için Palandöken ilçesi Hacı Osman Efendi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Bir evladı yoğun bakımda yaşam savaşı verirken diğer evladını kaybeden Erzurum’un yerel sanatçılarından Hüseyin Tutaş, namazda ayakta durmakta güçlük çekti. Sanatçı dostlarının yalnız bırakmadığı Hüseyin Tutaş, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

        ARKADAŞLARININ ISRARIYLA RANDEVU ALDI

        Ömer Tutaş'ın bir süredir kalp rahatsızlığı bulunduğu ve arkadaşlarının ısrarı üzerine 2 Haziran günü saat 15.00 için hastaneden randevu aldığı belirtildi.

        Ömer Tutaş’ın arkadaşlarından Tarık Çelik, "Sabah kahvaltı sırasında kız kardeşinin dili boğazına kaçıyor. Ömer müdahale ederek kardeşini kurtarıyor ve ambulansla hastaneye gönderiyor. Daha sonra kendisi rahatsızlanıyor. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Arkadaşları olarak sağlık sorunları yaşadığını fark etmiş, aynı gün saat 15.00 için randevu aldırmıştık. Ancak randevusuna gidemeden hayatını kaybetti" dedi.

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