Varlık Barışı Resmi Gazete'de

Varlık Barışı düzenlemesini de içeren 7582 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunla, yurt dışında veya yurt içinde bulunmasına rağmen kayıtlarda yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının ekonomiye kazandırılmasına yönelik yeni bir Varlık Barışı uygulaması hayata geçirildi.

Düzenleme kapsamında gerçek ve tüzel kişiler, kapsama giren varlıklarını belirlenen süre içerisinde beyan edebilecek. Bildirilen varlıklar için uygulanacak vergi oranı yüzde 5 olarak belirlenirken, varlıkların belirli sürelerle vadeli hesaplarda, devlet iç borçlanma senetlerinde, kira sertifikalarında veya girişim sermayesi yatırım fonlarında değerlendirilmesinin taahhüt edilmesi halinde bu oran kademeli olarak düşecek. Söz konusu oran, elde tutma süresine bağlı olarak yüzde 0'a kadar inebilecek.

Kanunun dikkat çeken düzenlemelerinden biri de yurt dışı kaynaklı gelirlere yönelik vergi istisnası oldu.

Buna göre, Türkiye'de yerleşmiş sayılan gerçek kişilerin, Türkiye'de yerleşmiş sayılmadan önceki son üç takvim yılında Türkiye'de ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla, yurt dışında elde ettikleri kazanç ve iratlar 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutulacak.

Düzenleme ile özellikle yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının ve yabancı yatırımcıların Türkiye'ye yerleşmelerinin ve sermayelerini Türkiye'ye taşımalarının teşvik edilmesi amaçlanıyor. İstisna kapsamında bulunan gelirler için beyanname verilmeyecek.

Kanunla ayrıca kamu alacaklarının teciline ilişkin hükümler de değiştirildi. Buna göre, amme borçlarının tecilinde azami süre 36 aydan 72 aya çıkarıldı. Teminatsız tecil edilebilecek borç tutarı ise 250 bin liradan 1 milyon liraya yükseltildi.

Düzenleme kapsamında teknogirişim şirketlerinde çalışanlara verilen pay senetlerine ilişkin vergi teşvikleri genişletilirken, nitelikli hizmet merkezlerinde istihdam edilen personele gelir vergisi avantajları sağlandı. İstanbul Finans Merkezi'ne yönelik bazı vergi teşviklerinin süresi de uzatıldı.

Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girdi.