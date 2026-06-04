Yüksek gerilim hattı 3 can aldı
Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki bir demir çelik fabrikasında yüksek gerilim hattından akıma kapılarak kuyuya düşen 3 işçi yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Giriş: 04 Haziran 2026 - 00:24 Güncelleme:
Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki demir çelik fabrikasında yüksek gerilim hattından akıma kapılıp, kuyuya düşen 3 işçi, hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Tekkeköy ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir demir çelik fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan isimleri öğrenilemeyen 3 işçi, yüksek gerilim hattından akıma kapılıp, kuyuya düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, 3 işçinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından işçilerin cansız bedenleri, kuyudan çıkarılıp, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.
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