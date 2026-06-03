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        Haberler Dünya Donald Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılacak | Dış Haberler

        Donald Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılacak

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan NATO Zirvesi'ne katılacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 19:39 Güncelleme:
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        Trump, Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılacak

        ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Donald Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi'ne "bizzat katılacağını" bildirdi.

        Rubio, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin, Başkan Donald Trump'ın Dışişleri Bakanlığı için 2027 mali yılı bütçe talebi ve diğer uluslararası konularla ilgili sorularını cevapladı.

        NATO Zirvesi ile ilgili Temsilciler Meclisi üyelerine bilgi veren Rubio, "Başkan, bir sonraki NATO Devlet Başkanları Toplantısı'na bizzat katılacak." dedi.

        Rubio, Türkiye'nin başkenti Ankara'da düzenlenecek zirve için "NATO'nun temmuz ayında Türkiye'de gerçekleştireceği bir sonraki toplantının, muhtemelen NATO tarihinin en önemli toplantısı olacağını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

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        ABD Dışişleri Bakanı, Ankara'daki zirvede "açıklığa kavuşturulması ve düzeltilmesi gereken bazı şeyler olduğunu" söyledi.

        Ülkesinin hala İttifakın bir üyesi olduğunu hatırlatan Rubio, NATO'nun "önemli değişikliklere" ihtiyacı olduğunu ve bu değişikliklerin 7-8 Temmuz tarihlerinde Türkiye'nin başkentinde yapılacak zirvede konuşulacağını belirtti.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

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