Jennifer Lopez New York metrosuna bindi
400 milyon dolarlık serveti olan ve korumaları eşliğinde büyük araçlarla seyahat eden Jennifer Lopez, bu kez metroda görüntülendi. Ünlü şarkıcının yüksek sesle sohbet edip kahkaha attığı yolculukta, çevredekiler şaşkınlıklarını gizleyemedi
Jennifer Lopez, önceki gün New York metrosuna binerek yolcuları şaşırttı. 400 milyon dolarlık serveti olan Lopez'in amacı, ucuz bir yolculuk yapmak değildi. Yıllardır trene binmediği düşünülen 56 yaşındaki şarkıcı ve oyuncunun, Kareem Rahma'nın internet talk show'u 'Subway Takes'e röportaj verme amacıyla bu yolculuğu yaptığı öğrenildi.
HER ŞEY FİLMİNİ TANITMAK İÇİNDİ
Popüler program, Rahma ve küçük bir ekibin ünlü isimlerle kısa röportajlar yapmak için metroya binmesini konu alıyor. Lopez, yeni filmi 'Office Romance'ı tanıtmak için bu programa katıldı.
BOL KAHKAHALI SOHBET
Metroda ünlü şarkıcıyı görenler, şaşkınlıklarını gizleyemezken, Lopez'in çevredekilere aldırmadan oldukça yüksek sesle sohbet ettiği ve kahkaha attığı duyuldu.
Ünlü yıldız, en son beş yıl önce metroda görülmüştü. Ancak bu da bir gösterinin parçasıydı. Sanatçı, ABC'de yayınlanan Dick Clark's New Year's Rockin' Eve programında performans sergiliyordu.
18 yaşında ikiz çocuk annesi olan Lopez, genellikle korumaları eşliğinde büyük araçlarla seyahat ediyor. Dolayısıyla toplu taşıma araçlarıyla ilgili pek bir bilgisi yok. 2017'de Trevor Noah'ın sunduğu 'The Daily Show' programına katılarak metro yolculuğunun 1,75 dolar tutacağını tahmin etmesiyle manşetlere çıkmıştı.
UTANDIRAN METRO SORUSU
Sunucunun, "Hâlâ metroyu biliyor musun?" sorusuna, Lopez, "Evet, biliyorum" diye yanıt vermişti. Noah daha sonra, "Metro biletinin ne kadar olduğunu biliyor musun?" diye sormuş, Lopez, "Metroya binmeye başladığımda 50 sentti, 75'e çıktı, belki de en son 1,75 dolardı?" demişti.