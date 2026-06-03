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        Haberler Dünyadan Jennifer Lopez New York metrosuna bindi

        Jennifer Lopez New York metrosuna bindi

        400 milyon dolarlık serveti olan ve korumaları eşliğinde büyük araçlarla seyahat eden Jennifer Lopez, bu kez metroda görüntülendi. Ünlü şarkıcının yüksek sesle sohbet edip kahkaha attığı yolculukta, çevredekiler şaşkınlıklarını gizleyemedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 09:59 Güncelleme:
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        Jennifer Lopez, önceki gün New York metrosuna binerek yolcuları şaşırttı. 400 milyon dolarlık serveti olan Lopez'in amacı, ucuz bir yolculuk yapmak değildi. Yıllardır trene binmediği düşünülen 56 yaşındaki şarkıcı ve oyuncunun, Kareem Rahma'nın internet talk show'u 'Subway Takes'e röportaj verme amacıyla bu yolculuğu yaptığı öğrenildi.

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        HER ŞEY FİLMİNİ TANITMAK İÇİNDİ

        Popüler program, Rahma ve küçük bir ekibin ünlü isimlerle kısa röportajlar yapmak için metroya binmesini konu alıyor. Lopez, yeni filmi 'Office Romance'ı tanıtmak için bu programa katıldı.

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        BOL KAHKAHALI SOHBET

        Metroda ünlü şarkıcıyı görenler, şaşkınlıklarını gizleyemezken, Lopez'in çevredekilere aldırmadan oldukça yüksek sesle sohbet ettiği ve kahkaha attığı duyuldu.

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        Ünlü yıldız, en son beş yıl önce metroda görülmüştü. Ancak bu da bir gösterinin parçasıydı. Sanatçı, ABC'de yayınlanan Dick Clark's New Year's Rockin' Eve programında performans sergiliyordu.

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        18 yaşında ikiz çocuk annesi olan Lopez, genellikle korumaları eşliğinde büyük araçlarla seyahat ediyor. Dolayısıyla toplu taşıma araçlarıyla ilgili pek bir bilgisi yok. 2017'de Trevor Noah'ın sunduğu 'The Daily Show' programına katılarak metro yolculuğunun 1,75 dolar tutacağını tahmin etmesiyle manşetlere çıkmıştı.

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        UTANDIRAN METRO SORUSU

        Sunucunun, "Hâlâ metroyu biliyor musun?" sorusuna, Lopez, "Evet, biliyorum" diye yanıt vermişti. Noah daha sonra, "Metro biletinin ne kadar olduğunu biliyor musun?" diye sormuş, Lopez, "Metroya binmeye başladığımda 50 sentti, 75'e çıktı, belki de en son 1,75 dolardı?" demişti.

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        "HAYRANLARINDAN 1 DOLAR UZAKTASIN!"

        Metro biletinin o dönemde 2,75 dolar olduğu ortaya çıktığında Lopez utanmıştı. Noah'ın "JLo, 2,75 dolar! Hayranlarından 1 dolar uzaktasın!" diye şaka yapması üzerine yüzü kıpkırmızı olmuştu.

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        Habertürk Manşet - 1 Haziran 2026 (Kadıköy Sokaklarında Torbacı Avı)

        Kadıköy sokaklarında torbacı avı: Pilavcıda uyuşturucu satmışlar. Kadıköy'de 12 mekana uyuşturucu mührü. Uyuşturucu satıcılarının gizlenme yöntemleri pes dedirtti. Habertürk Manşet'te Zülfikar Ali Aydın sordu; Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir ve Habertürk Muhabiri Arzu Kaya anlattı.

        #Jennifer Lopez
        #metro
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