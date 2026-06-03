Jennifer Lopez New York metrosuna bindi

UTANDIRAN METRO SORUSU

Sunucunun, "Hâlâ metroyu biliyor musun?" sorusuna, Lopez, "Evet, biliyorum" diye yanıt vermişti. Noah daha sonra, "Metro biletinin ne kadar olduğunu biliyor musun?" diye sormuş, Lopez, "Metroya binmeye başladığımda 50 sentti, 75'e çıktı, belki de en son 1,75 dolardı?" demişti.