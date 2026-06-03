İki genç kadının yürek yakan sonu!
Aydın'ın Didim ilçesinde şarampole uçan otomobilin sürücüsü 29 yaşındaki Kezban Nur Karakaya ve araçta bulunan arkadaşı 30 yaşındaki Özlem Erişkin hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor
Giriş: 03 Haziran 2026 - 09:44 Güncelleme:
Aydın'da yürek yakan kaza, dün saat 16.15 sıralarında Didim ilçesi Denizköy istikametinde meydana geldi.Kezban Nur Karakaya, 29 yaşındaydı.
OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU
Kezban Nur Karakaya'nın kontrolünü kaybettiği otomobil, şarampole uçtu.Özlem Erişkin, 30 yaşında hayatını kaybetti.
İKİ ARKADAŞ HASTANEYE KALDIRILDI
DHA'daki habere göre ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Karakaya, Aydın Şehir Hastanesi’ne; yolcu konumundaki Özlem Erişkin ise Didim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Durumları ağır olan Karakaya ve Erişkin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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