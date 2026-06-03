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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: İki genç kadının yürek yakan sonu | Aydın haberleri | Son dakika haberleri

        İki genç kadının yürek yakan sonu!

        Aydın'ın Didim ilçesinde şarampole uçan otomobilin sürücüsü 29 yaşındaki Kezban Nur Karakaya ve araçta bulunan arkadaşı 30 yaşındaki Özlem Erişkin hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 09:44 Güncelleme:
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        İki genç kadının yürek yakan sonu!

        Aydın'da yürek yakan kaza, dün saat 16.15 sıralarında Didim ilçesi Denizköy istikametinde meydana geldi.

        Kezban Nur Karakaya, 29 yaşındaydı.
        Kezban Nur Karakaya, 29 yaşındaydı.

        OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU

        Kezban Nur Karakaya'nın kontrolünü kaybettiği otomobil, şarampole uçtu.

        Özlem Erişkin, 30 yaşında hayatını kaybetti.
        Özlem Erişkin, 30 yaşında hayatını kaybetti.

        İKİ ARKADAŞ HASTANEYE KALDIRILDI

        DHA'daki habere göre ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Karakaya, Aydın Şehir Hastanesi’ne; yolcu konumundaki Özlem Erişkin ise Didim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Durumları ağır olan Karakaya ve Erişkin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Aydın
        #Son dakika haberler
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