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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Galatasaray Varsa yoksa Can Uzun! İşte Galatasaray'ın teklifi

        Varsa yoksa Can Uzun! İşte Galatasaray'ın teklifi

        Yeni sezonda uygulanacak 10+4 yabancı kuralı kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun konusunda gaza bastı ve bu transfer için ciddi bir bonservis ayırdı.

        Giriş: 03 Haziran 2026 - 11:49 Güncelleme:
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        Bir yandan TFF’nin 10+4’lük yabancı kuralına karşı bayrak açıp değişmesini talep eden Galatasaray, diğer yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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        Sarı-kırmızılıların gizli ajandasının bir numarasında tek bir isim yazılı: Can Uzun!

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        Eintracht Frankfurt formasıyla harikalar yaratan gurbetçi 10 numara için gözünü tamamen karartan yönetim ciddi bir kaynağı Can Uzun transferi için ayırmış durumda.

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        35 MİLYON EURO + BONUSLAR

        Alman temsilcisinin kapıyı 50 milyon Euro’dan açtığı 20 yaşındaki süper yetenek için Aslan’ın planı hazır: 35 milyon Euro nakit + bonuslar içeren devasa bir paket teklif edilecek.

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        Alman kulübü ise taksitli ödemeye sıcak bakmıyor ve uzun yıllara yayılan bir ödeme planı masaya geldiğinde 60 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin ödenmesini istiyor.

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        Teknik direktör Okan Buruk’un "Mutlaka kadroda görmek istiyorum" raporu verdiği Can Uzun cephesinde de sarı-kırmızı rüzgarlar esiyor.

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        Galatasaray'da oynamaya sıcak bakan Can'ın menajeri ise şu aşamada Türkiye seçeneğine biraz daha mesafeli yaklaşıyor.

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        Bu transferin 2026 Dünya Kupası'ndan önce bitirilmesi şu an için zor görünüyor.

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