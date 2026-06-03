Varsa yoksa Can Uzun! İşte Galatasaray'ın teklifi
Yeni sezonda uygulanacak 10+4 yabancı kuralı kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun konusunda gaza bastı ve bu transfer için ciddi bir bonservis ayırdı.
Bir yandan TFF’nin 10+4’lük yabancı kuralına karşı bayrak açıp değişmesini talep eden Galatasaray, diğer yandan transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılıların gizli ajandasının bir numarasında tek bir isim yazılı: Can Uzun!
Eintracht Frankfurt formasıyla harikalar yaratan gurbetçi 10 numara için gözünü tamamen karartan yönetim ciddi bir kaynağı Can Uzun transferi için ayırmış durumda.
35 MİLYON EURO + BONUSLAR
Alman temsilcisinin kapıyı 50 milyon Euro’dan açtığı 20 yaşındaki süper yetenek için Aslan’ın planı hazır: 35 milyon Euro nakit + bonuslar içeren devasa bir paket teklif edilecek.
Alman kulübü ise taksitli ödemeye sıcak bakmıyor ve uzun yıllara yayılan bir ödeme planı masaya geldiğinde 60 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin ödenmesini istiyor.
Teknik direktör Okan Buruk’un "Mutlaka kadroda görmek istiyorum" raporu verdiği Can Uzun cephesinde de sarı-kırmızı rüzgarlar esiyor.