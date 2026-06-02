        Haberler Magazin Nesrin Cavadzade: Belki çocuk bekliyorum - Magazin haberleri

        Nesrin Cavadzade: Belki çocuk bekliyorum

        Nesrin Cavadzade, sosyal medyada kendisine yöneltilen botoks eleştirilerine yayımladığı bir video ile cevap verdi. Cavadzade, "Bu yaşta bir kadının bu kadar fresh görünmesine alışık değilsiniz. Belki kilo aldım, belki kortizon tedavisi görüyorum, belki çocuk bekliyorum" dedi

        Giriş: 02 Haziran 2026 - 18:38 Güncelleme:
        "Belki çocuk bekliyorum"

        Nesrin Cavadzade ile Kadir Taner Uçar, 4 Mayıs'ta hayatlarını birleştirmişti. Ünlü oyuncu, gözlerden uzak aşk yaşadığı Uçar ile Bodrum'da sürpriz bir nikah töreniyle evlenmişti. Cavadzade, "Evlilik teklifinden bir ay sonra Bodrum’da nikah kıydık. Seda Sayan’ın tavsiyesi gibi oldu. Altıncı ayda teklif aldım. Önce nikah kıydık. Düğünümüz sonra olacak" açıklamasını yapmıştı.

        43 yaşındaki oyuncu, takipçilerinin "Botoksu biraz azalt" şeklindeki yorumlarına kayıtsız kalmayarak sosyal medyada gelen botoks eleştirilerine cevap verdi.

        Mimiklerini gösterdiği bir video yayımlayan Cavadzade, "Ya arkadaşlar, yorumlarınızı okuyorum. Takmışsınız botokslarıma. 'Nesrin Hanım botokslarınızı azaltın, gözünüz kaşınız görünmüyor' falan diye. Şimdi size botoksumu gösteriyorum, bakın bakalım. Siz hayatınızda böyle bir botoks gördünüz mü?" ifadelerini kullandı.

        "BOTOKS YAPTIRSAM KİME NE?"

        Açıklamalarına devam eden oyuncu, "Kaşlarımın laminasyonunu beğenmemiş olabilirsiniz, ona bir şey diyemem. Evet, onu ben de bir garipsedim, tuhafsadım ama... Sonuçta bu yaşta bir kadının bu kadar fresh görünmesine alışık değilsiniz. Mutluyum. Kaldı ki yani, botoks yaptırsam kime ne? Yani bir yandan da... Ya da yanağımın şişkoluğu oyunculuğumu görmenizi mi engelledi? Ne oldu tam olarak? Yani Dua Lipa da mesela kalın kaşlı ve şişko yanaklı. Ona ne yazılıyor... Ona da yazıyor musunuz?" dedi.

        "BELKİ KORTİZON TEDAVİSİ GÖRÜYORUM"

        Bu tarz yorumların genellikle kadınlardan geldiğini söyleyen oyuncu, hemcinslerine seslenerek şu ifadeleri kullandı: Bu konuyla ilgili son bir şey daha söyleyeceğim ve ondan sonra susacağım, söz veriyorum. Bir daha da hiç, ama hiç açmayacağım bu konuları. Belki şişmanladım, belki kilo aldım, belki çok yemek yedim. Belki kortizon tedavisi görüyorum, belki hastayım, belki çocuk bekliyorum... Neyse ne yani, hani... Şimdi bunları söyledim, yeni tartışmalar da alevlenecek ama... Uğraşmayın ya! Vallahi kadınlarla uğraşmayın. Belki yaşlanıyorum? Yaşlanmak da kabul edilebilir bir şey olmalı, öyle değil mi?

        Ayrıca oyuncu, bu açıklamalarından kısa bir süre önce eşiyle olan bir fotoğrafını yayımlamıştı. Cavadzade, paylaşımında Seda Sayan'ın sözüne gönderme yaparak, "Zamanımı alma, beni al!" demişti.

        "Zamanımı alma, beni al!"
