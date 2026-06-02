        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Milli Takım A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı! (İşte Türkiye'nin Dünya Kupası kadrosu)

        A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı!

        A Milli Futbol Takımımızın, 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edeceği 26 kişilik kadrosu belli oldu

        Giriş: 02 Haziran 2026 - 10:56
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!

        A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki mücadele edeceği 26 kişilik turnuva kadrosu açıklandı.

        Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği 26 kişilik kadro bu video ile açıklandı:

        İşte kadrodaki isimler:

        KALECİ

        Uğurcan Çakır

        Altay Bayındır

        Mert Günok

        DEFANS

        Abdülkerim Bardakcı

        Çağlar Söyüncü

        Eren Elmalı

        Ferdi Kadıoğlu

        Merih Demiral

        Mert Müldür

        Ozan Kabak

        Samet Akaydin

        Zeki Çelik

        ORTA SAHA

        Hakan Çalhanoğlu

        İsmail Yüksek

        Kaan Ayhan

        Orkun Kökçü

        Salih Özcan

        HÜCUM

        Arda Güler

        Barış Alper Yılmaz

        Can Uzun

        Deniz Gül

        İrfan Can Kahveci

        Kenan Yıldız

        Kerem Aktürkoğlu

        Oğuz Aydın

        Yunus Akgün

        Kadrodan çıkarılanlar:

        Ersin Destanoğlu

        Muhammed Şengezer

        Ahmetcan Kaplan

        Mustafa Eskihellaç

        Yusuf Akçiçek

        Atakan Karazor

        Demir Ege Tıknaz

        Aral Şimşir

        Yusuf Sarı

        Milli Takımımız 2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'nda yer alacak.

        Ay-yıldızlıların rakipleri ise ev sahibi ABD, Paraguay ve Avustralya oldu.

        A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ

        13 Haziran 07.00 (TSİ) | Türkiye – Avustralya

        19 Haziran 07.00 (TSİ) | Türkiye – Paraguay

        25 Haziran 05.00 (TSİ) | Türkiye – ABD

        2026 DÜNYA KUPASI GENEL MAÇ TAKVİMİ

        Grup Aşaması: 11 Haziran – 27 Haziran 2026

        Son 32 (Round of 32): 28 Haziran – 3 Temmuz 2026

        Son 16: 4 – 7 Temmuz 2026

        Çeyrek Finaller: 9 – 11 Temmuz 2026

        Yarı Finaller: 14 – 15 Temmuz 2026

        3.'lük Maçı: 18 Temmuz 2026

        Final: 19 Temmuz 2026, MetLife Stadyumu (New York / New Jersey)

