A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı!
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki mücadele edeceği 26 kişilik turnuva kadrosu açıklandı.
Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği 26 kişilik kadro bu video ile açıklandı:
İşte kadrodaki isimler:
KALECİ
Uğurcan Çakır
Altay Bayındır
Mert Günok
DEFANS
Abdülkerim Bardakcı
Çağlar Söyüncü
Eren Elmalı
Ferdi Kadıoğlu
Merih Demiral
Mert Müldür
Ozan Kabak
Samet Akaydin
Zeki Çelik
ORTA SAHA
Hakan Çalhanoğlu
İsmail Yüksek
Kaan Ayhan
Orkun Kökçü
Salih Özcan
HÜCUM
Arda Güler
Barış Alper Yılmaz
Can Uzun
Deniz Gül
İrfan Can Kahveci
Kenan Yıldız
Kerem Aktürkoğlu
Oğuz Aydın
Yunus Akgün
Kadrodan çıkarılanlar:
Ersin Destanoğlu
Muhammed Şengezer
Ahmetcan Kaplan
Mustafa Eskihellaç
Yusuf Akçiçek
Atakan Karazor
Demir Ege Tıknaz
Aral Şimşir
Yusuf Sarı
Milli Takımımız 2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'nda yer alacak.
Ay-yıldızlıların rakipleri ise ev sahibi ABD, Paraguay ve Avustralya oldu.
A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ
13 Haziran 07.00 (TSİ) | Türkiye – Avustralya
19 Haziran 07.00 (TSİ) | Türkiye – Paraguay
25 Haziran 05.00 (TSİ) | Türkiye – ABD
2026 DÜNYA KUPASI GENEL MAÇ TAKVİMİ
Grup Aşaması: 11 Haziran – 27 Haziran 2026
Son 32 (Round of 32): 28 Haziran – 3 Temmuz 2026
Son 16: 4 – 7 Temmuz 2026
Çeyrek Finaller: 9 – 11 Temmuz 2026
Yarı Finaller: 14 – 15 Temmuz 2026
3.'lük Maçı: 18 Temmuz 2026
Final: 19 Temmuz 2026, MetLife Stadyumu (New York / New Jersey)