İşte Süper Lig'de en çok değer kaybeden ve kazanan futbolcular!
2025-2026 sezonunun tamamlanmasının ardından Süper Lig'de forma giyen futbolcuların güncel piyasa değerleri açıklandı. Yapılan son güncellemeyle birlikte sezon başından bu yana en çok değer kaybeden ve en çok değer kazanan oyuncular da belli oldu...
Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun sona ermesinin ardından futbolcuların piyasa değerleri güncellendi.
Yapılan güncelleme sonrası, sezon başından bu yana (1 Temmuz 2025) en çok değer kaybeden ve en çok değer kazanan futbolcular da belli oldu.
İşte Süper Lig'de en çok değer kaybeden 10 futbolcu...
10- MARCO ASENSIO
15 milyon Euro (-5 milyon Euro)
9- ORKUN KÖKÇÜ
25 milyon Euro (-5 milyon Euro)
8- MATTEO GUENDOUZI
27 milyon Euro (-5 milyon Euro)
7- FRED
4.5 milyon Euro (-5.5 milyon Euro)
6- WILFRED NDIDI
8 milyon Euro (-7 milyon Euro)
5- SACHA BOEY
10 milyon Euro (-8 milyon Euro)
4- EDERSON
10 milyon Euro (-10 milyon Euro)
3- EDSON ALVAREZ
15 milyon Euro (-10 milyon Euro)
2- LEROY SANE
20 milyon Euro (-12 milyon Euro)
1- ANDRE ONANA
10 milyon Euro (-15 milyon Euro)
İşte Süper Lig'de en çok değer kazanan 10 futbolcu...
10- ARSENIY BATAGOV
11 milyon Euro (+6.5 milyon Euro)
9- ARDA OKAN KURTULAN
7 milyon Euro (+6.65 milyon Euro)
8- JAYDEN OOSTERWOLDE
20 milyon Euro (+7 milyon Euro)
7- DORGELES NENE
20 milyon Euro (+8 milyon Euro)
6- BARIŞ ALPER YILMAZ
30 milyon Euro (+9 milyon Euro)
5- JUAN
12 milyon Euro (+9.5 milyon Euro)
4- HYEON-GYU OH
15 milyon Euro (+11.5 milyon Euro)