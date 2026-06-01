        İşte Süper Lig'de en çok değer kaybeden ve kazanan futbolcular!

        İşte Süper Lig'de en çok değer kaybeden ve kazanan futbolcular!

        2025-2026 sezonunun tamamlanmasının ardından Süper Lig'de forma giyen futbolcuların güncel piyasa değerleri açıklandı. Yapılan son güncellemeyle birlikte sezon başından bu yana en çok değer kaybeden ve en çok değer kazanan oyuncular da belli oldu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Haziran 2026 - 11:39 Güncelleme:
        Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun sona ermesinin ardından futbolcuların piyasa değerleri güncellendi.

        Yapılan güncelleme sonrası, sezon başından bu yana (1 Temmuz 2025) en çok değer kaybeden ve en çok değer kazanan futbolcular da belli oldu.

        İşte Süper Lig'de en çok değer kaybeden 10 futbolcu...

        10- MARCO ASENSIO

        15 milyon Euro (-5 milyon Euro)

        9- ORKUN KÖKÇÜ

        25 milyon Euro (-5 milyon Euro)

        8- MATTEO GUENDOUZI

        27 milyon Euro (-5 milyon Euro)

        7- FRED

        4.5 milyon Euro (-5.5 milyon Euro)

        6- WILFRED NDIDI

        8 milyon Euro (-7 milyon Euro)

        5- SACHA BOEY

        10 milyon Euro (-8 milyon Euro)

        4- EDERSON

        10 milyon Euro (-10 milyon Euro)

        3- EDSON ALVAREZ

        15 milyon Euro (-10 milyon Euro)

        2- LEROY SANE

        20 milyon Euro (-12 milyon Euro)

        1- ANDRE ONANA

        10 milyon Euro (-15 milyon Euro)

        İşte Süper Lig'de en çok değer kazanan 10 futbolcu...

        10- ARSENIY BATAGOV

        11 milyon Euro (+6.5 milyon Euro)

        9- ARDA OKAN KURTULAN

        7 milyon Euro (+6.65 milyon Euro)

        8- JAYDEN OOSTERWOLDE

        20 milyon Euro (+7 milyon Euro)

        7- DORGELES NENE

        20 milyon Euro (+8 milyon Euro)

        6- BARIŞ ALPER YILMAZ

        30 milyon Euro (+9 milyon Euro)

        5- JUAN

        12 milyon Euro (+9.5 milyon Euro)

        4- HYEON-GYU OH

        15 milyon Euro (+11.5 milyon Euro)

        3- FELIPE AUGUSTO

        15 milyon Euro (+12.8 milyon Euro)

        2- SIDIKI CHERIF

        18 milyon Euro (+17.2 milyon Euro)

        1- CHRIST INAO OULAI

        23 milyon Euro (+22.4 milyon Euro)

