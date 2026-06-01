        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi | Antalya haberleri | Son dakika haberleri

        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!

        Denizli-Aydın Otoyolu Sarayköy ilçesinde, yolcu otobüsünün bariyerlere çarpıp alev alması sonucu 1'i bebek, 8 kişinin öldüğü kazada, yanan otobüsün camını kıran baba Civan Şen'in, eşi Sevda Şen'i camdan dışarı çıkardı, 9 aylık bebekleri Eyüp Miraç ile çıkmaya hazırlanırken diğer yolcuların cama yönelmesiyle izdiham nedeniyle dışarı çıkamadığı öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Haziran 2026 - 11:08 Güncelleme:
        İzmir-Antalya seferini yapan Pamukkale Turizm'e ait yolcu otobüsünün küle döndüğü ve 8 kişinin öldüğü kazada yaşamını yitirenlerin kimlik tespit çalışmalarının ardından, hayatını kaybedenlerin geride bıraktığı acı dolu hikayeler netleşti.

        OTOBÜSÜN KAPTANI EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASIYDI

        Kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü Mustafa Fevzi Merdun'un evli ve 3 çocuk babası olduğu, uzun yıllardır yollarda direksiyon sallayarak geçimini sağladığı öğrenildi.

        ANNE, BABA VE 9 AYLIK EYÜP MİRAÇ

        Kazanın en dramatik hikayesi ise Şen ailesinde yaşandı. Civan Şen, eşi Sevda Şen ve henüz 9 aylık oğlu Eyüp Miraç Şen ile birlikte Kurban Bayramı tatilinde Sevda Şen'in ailesini ziyaret etmek amacıyla İzmir'e gitmişti.

        YANAN OTOBÜSÜN CAMINI KIRDI

        Yaşadıkları şehir olan Antalya'ya dönüş yolunda feci kazaya yakalanan aileden baba Civan Şen, otobüste yangın çıkması üzerine önce aracın camını kırdı.

        EŞİNİ KURTARDI OĞLUYLA CAN VERDİ

        Eşi Sevda Şen'i camdan dışarıya çıkarmayı başaran fedakar eş, kucağındaki 9 aylık oğluyla birlikte çıkmaya hazırlandığı sırada, kırılan camı gören diğer yolcuların o noktaya yoğunlaşması sonucu oluşan izdiham nedeniyle dışarı çıkamayarak alevlerin arasında evladıyla birlikte can verdi.

