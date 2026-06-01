Ağabey kardeşi silahla taradı... Bir aileye kanlı pusu!
Diyarbakır'da, 51 yaşındaki Hüseyin Şenol, hafif ticari araçla seyir halindeyken arazi meselesi nedeniyle husumetli olduğu yakınlarının silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Şenol hayatını kaybetti. Araçtaki eşi ve oğlu ise yaralandı. Aralarında Şenol'un ağabeyi Z.Ş.'nin de olduğu 4 kişi gözaltına alındı
Diyarbakır'da kan donduran olay, dün sabah saatlerinde, Ergani ilçesi kırsal Çukurdere Mahallesi yakınlarında meydana geldi.
DİREKSİYON BAŞINDA SİLAHLI SALDIRI
İddiaya göre; Hüseyin Şenol (51), hafif ticari araçla seyir halindeyken, arazi meselesi nedeniyle husumetli olduğu yakınlarının silahlı saldırısına uğradı.
SALDIRI SONRASI ARAÇ DEVRİLDİ
DHA'daki habere göre saldırıda yaralanan Şenol’un direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç devrildi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Yapılan kontrolde Hüseyin Şenol'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Şenol'un yaralanan eşi S.Ç. ve oğlu ise sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Aralarında Hüseyin Şenol’un ağabeyi Z.Ş.’nin de (59) olduğu şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.