Kıyamet kasası olarak da biliniyor: Binlerce tohumun yedekleri bu kasada tutuluyor

BİNLERCE FARKLI TOHUM DEPODA TUTULUYOR

Svalbard Tohum Deposu, dünyanın dört bir yanındaki gen bankalarından gönderilen tohum örneklerini depolayan küresel bir yedek kasa gibi çalışıyor. Burada aktif tarım yapılmıyor ya da yeni tohum üretilmiyor. Sistem, ülkelerin kendi koleksiyonlarını olası savaş, doğal afet, teknik arıza ya da başka krizlerde kaybetmemesi için yedek koruma mantığıyla işletiliyor. Bu yönüyle Svalbard, dünyanın farklı noktalarındaki gen bankalarının ortak güvenlik kasası olarak değerlendiriliyor.