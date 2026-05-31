        Kıyamet kasası olarak da biliniyor: Binlerce tohumun yedekleri bu kasada tutuluyor

        Kıyamet kasası olarak da biliniyor: Binlerce tohumun yedekleri bu kasada tutuluyor

        "Kıyamet kasası" olarak anılan Svalbard Tohum Deposu, dünyanın tarımsal hafızasını korumak için milyonlarca tohum örneğini Kuzey Kutbu'na yakın bir dağın içinde saklıyor.

        Giriş: 31 Mayıs 2026 - 11:50
        TOHUMLARIN YEDEĞİ BİR DEPODA TUTULUYOR

        Norveç’in Arktik bölgesindeki Svalbard takımadalarında, bir dağın içine kurulan Svalbard Tohum Deposu, dünyanın en kritik tarım yedeklerinden biri olarak görülüyor. Kamuoyunda zaman zaman “kıyamet kasası” olarak anılsa da, tesisin asıl görevi dünyanın farklı ülkelerinde korunan tarım bitkisi tohumlarının yedek kopyalarını güvenli şekilde saklamak. 2008 yılında açılan depo, bugün küresel tarım mirasını korumaya yönelik en dikkat çekici projelerden biri olarak gösteriliyor.

        BİNLERCE FARKLI TOHUM DEPODA TUTULUYOR

        Svalbard Tohum Deposu, dünyanın dört bir yanındaki gen bankalarından gönderilen tohum örneklerini depolayan küresel bir yedek kasa gibi çalışıyor. Burada aktif tarım yapılmıyor ya da yeni tohum üretilmiyor. Sistem, ülkelerin kendi koleksiyonlarını olası savaş, doğal afet, teknik arıza ya da başka krizlerde kaybetmemesi için yedek koruma mantığıyla işletiliyor. Bu yönüyle Svalbard, dünyanın farklı noktalarındaki gen bankalarının ortak güvenlik kasası olarak değerlendiriliyor.

        TOHUM GÖNDEREN ÜLKEYE AİT KABUL EDİLİYOR

        Depoya gönderilen tohumlar burada saklansa da, sahipliği tesise geçmiyor. Resmi kaynaklarda “black box” yani kapalı kasa sistemi olarak anlatılan bu modelde, tohumları gönderen kurumlar kendi örneklerinin sahibi olmaya devam ediyor ve ihtiyaç halinde bunları geri talep edebiliyor.

        STRATEJİK BİR NOKTADA KURULDU

        Svalbard’ın seçilmesinin en önemli nedenlerinden biri, bölgenin doğal olarak çok soğuk bir iklime sahip olması. Kalıcı donmuş zemin ve düşük sıcaklıklar, tohumların uzun süre korunmasına yardımcı oluyor. Bu sayede tesis, olası teknik sorunlarda bile doğal soğuk ortamın koruyucu etkisinden yararlanabiliyor.

        SEMBOLİK DEĞİL, İŞLEYEN BİR SİSTEM

        Svalbard Tohum Deposu’nun en dikkat çekici yönlerinden biri, sistemin sadece teoride kalmamış olması. Suriye’de savaş nedeniyle Halep’teki gen bankasına erişim kaybedilince, daha önce Svalbard’a bırakılan tohumlar geri çekildi ve yeniden üretim için kullanıldı. Bu olay, deponun ilk kez gerçekten devreye alınması açısından dikkat çekti ve sistemin yalnızca sembolik bir güvenlik kasası olmadığını ortaya koydu.

        DÜNYANIN TARIMSAL HAFIZASI KORUNUYOR

        Bugün Svalbard Tohum Deposu, birçok ülkenin tarımsal mirasını yedekleyen küresel bir güvenlik sistemi olarak değerlendiriliyor. Dağın içine kurulan bu tesis, yalnızca tohumları değil, gelecekte yeniden üretilebilecek tarımsal çeşitliliği de koruma amacı taşıyor. Bu nedenle Svalbard, dünyanın en sıra dışı ama en somut güvenlik projelerinden biri olarak dikkat çekiyor.

        Haber kaynak: TIME, Norveç Hükümeti resmi sitesi, The Guardian, Reuters

        Fotoğraf kaynak: AP

