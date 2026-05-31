"YENİ BİR LİGDE YENİ BİR MEYDAN OKUMA HEDEFLİYORUM"

Rafael Leao, yeni bir meydan okumaya hazır olduğunu da belirtip, "Sanırım herkesin hayalleri, başarmak istediği, hedeflediği yeni meydan okumalar vardır. Ben de yeni bir ligde yeni bir meydan okuma hedefliyorum. Eğer bu gerçekleşirse çok mutlu olacağım. Aynı zamanda Milan'da iyi bir iş çıkardığım için de tatmin olmuş hissediyorum" dedi.