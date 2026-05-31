        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe Rafael Leao'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a transfer müjdesi!

        Rafael Leao'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a müjde!

        Transferde ismi Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan Rafael Leao, Milan'dan ayrılma kararı aldığını resmen açıkladı. Portekizli yıldız kanat oyuncusu, yeni bir ligde yeni meydan okumaya hazır olduğunu söyledi.

        Giriş: 31 Mayıs 2026 - 10:36 Güncelleme:
        Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Rafael Leao, geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        Milan'dan ayrılacağını ilk kez resmi olarak duyuran Portekizli kanat oyuncusu, yeni bir ligde yeni bir meydan okumaya hazır olduğunu söyledi.

        "MILAN'DA ADIMI TARİHE YAZDIRDIM"

        27 yaşındaki yıldız, Portekiz basınından Sport TV'ye verdiği röportajda, "Bence kişisel olarak Milan'a verebileceğim her şeyi çoktan verdim. Gelişmeme çok yardımcı olan, zor zamanlarımda bana destek olan bir kulüptü. Neyse ki adımı tarihe yazdırmayı da başardım" ifadelerini kulland

        "YENİ BİR LİGDE YENİ BİR MEYDAN OKUMA HEDEFLİYORUM"

        Rafael Leao, yeni bir meydan okumaya hazır olduğunu da belirtip, "Sanırım herkesin hayalleri, başarmak istediği, hedeflediği yeni meydan okumalar vardır. Ben de yeni bir ligde yeni bir meydan okuma hedefliyorum. Eğer bu gerçekleşirse çok mutlu olacağım. Aynı zamanda Milan'da iyi bir iş çıkardığım için de tatmin olmuş hissediyorum" dedi.

        PİYASA DEĞERİ 50 MİLYON EURO

        Güncel piyasa değeri 50 milyon Euro olarak gösterilen Leao'nun Milan ile sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

        Rafael Leao, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 31 maçta 10 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

        Sporting Lizbon altyapısında yetişen Rafael Leao, 2018 yışında 20.20 milyon Euro'ya Lille'e transfer olurken, 1 sezon sonra ise İtalyan devi Milan, Portekizli yıldızı 49.5 milyon Euro ödeyerek kadrosuna katmıştı.

        Portekiz Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda da yer alan Leao, milli formayla 43 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.

