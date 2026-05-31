        Bu listeye bakmadan Japonya'ya gitmeyin! Vizesiz seyahatin gözdesi Japonya'da mutlaka görmeniz gereken 10 yer!

        Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat imkanı sunan Japonya, Uzak Doğu'nun gizemli ve büyüleyici atmosferini solumak isteyenlerin ilk tercihi olmaya devam ediyor. Geleneksel tapınaklardan neon ışıklı dev metropollere kadar uzanan bu eşsiz rotada mutlaka görmeniz gereken yerleri bir araya getirdik. İşte detaylar...

        Giriş: 31 Mayıs 2026 - 09:45 Güncelleme:
        1

        Uzak Doğu'nun en çok merak edilen ülkelerinden biri olan Japonya, Türk vatandaşlarına sunduğu vizesiz seyahat kolaylığıyla dikkat çekiyor. Köklü tarihi, eşsiz doğası ve geleceği yaşatan teknolojisiyle bu ada ülkesi, ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim vadediyor. Uçak biletinizi aldıktan sonra geriye sadece muhteşem bir rota planlamak kalıyor!

        2

        TOKYO: NEON IŞIKLARININ BAŞKENTİ

        Listenin ilk sırasında elbette başkent Tokyo var. Dünyanın en kalabalık yaya geçidi olan Shibuya'dan geçmek ve Akihabara'nın elektronik dünyasında kaybolmak, şehri anlamak için harika bir başlangıç.

        3

        KYOTO: TARİHİN KALBİNE YOLCULUK

        Japon kültürünün bozulmamış halini görmek isteyenler için Kyoto vazgeçilmez bir durak. Fushimi Inari Tapınağı'nın binlerce kırmızı kapısı arasında yürümek ve Arashiyama Bambu Ormanı'nda huzuru bulmak ruhunuzu dinlendirecek.

        4

        OSAKA: GASTRONOMİ CENNETİ

        Osaka, Japon mutfağının kalbi olarak biliniyor. Dotonbori caddesinde yürürken sokak lezzetlerinin tadına bakabilir, şehrin enerjik ve hareketli gece hayatına kendinizi bırakabilirsiniz.

        5

        NARA: GEYİKLERLE DOST OLUN

        Kyoto'ya oldukça yakın olan Nara, sokaklarında serbestçe dolaşan ve kutsal sayılan geyikleriyle ünlü. Todai-ji Tapınağı içindeki devasa Buda heykeli de burada mutlaka görülmeli.

        6

        HOKKAIDO: DOĞANIN VE KARIN BÜYÜSÜ

        Özellikle kış aylarında seyahat edenler için Hokkaido bölgesi tam bir beyaz cennet. Sapporo Kar Festivali ve Niseko'nun ünlü kayak merkezleri kış sporları tutkunlarını bekliyor.

        7

        HİROŞİMA VE MİYAJİMA ADASI

        Tarihin acı izlerini barışa dönüştüren Hiroşima, Barış Anıtı Parkı ile derin bir hüzün ve umut sunuyor. Hemen yakınındaki Miyajima Adası ise denizin içinden yükselen ikonik Torii kapısı ile nefes kesiyor.

        8

        OKİNAWA: TROPİKAL BİR KAÇAMAK

        Japonya sadece tapınak ve kardan ibaret değil. Okinawa adaları, beyaz kumlu plajları, turkuaz rengi okyanusu ve sıcak iklimiyle ziyaretçilerine adeta tropikal bir tatil yaşatıyor.

        9

        SHİRAKAWA-GO: MASALSI KÖYLER

        Geleneksel üçgen çatılı ahşap evleriyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Shirakawa-go, özellikle kışın kar altında kaldığında bir masal kitabından fırlamış gibi görünüyor.

        10

        HAKONE: FUJİ DAĞI MANZARALI KAPLICALAR

        Japonya'nın ikonik sembolü Fuji Dağı'nı en güzel açılardan izlemek ve geleneksel sıcak su kaplıcalarında yorgunluk atmak için Hakone mükemmel bir tercih.

        11

        KAMAKURA: SAHİLDE TARİHİ BİR MOLA

        Tokyo'dan günübirlik gidilebilen Kamakura, dev Buda heykeli ve okyanus kenarındaki sakin atmosferiyle büyük şehrin karmaşasından kaçmak isteyenler için harika bir alternatif sunuyor.

