Çernobil’den önce yaşandı, 32 yıl boyunca gizli tutuldu: Tarihin unutulan nükleer felaketi
1957 yılında Sovyetler Birliği'nde yaşanan Kyshtym Felaketi, tarihin en ciddi nükleer kazalarından biri olarak kabul ediliyor. Çernobil'den yıllar önce yaşanan felaket, geniş bir bölgeyi radyasyonla kirletti, binlerce insanı etkiledi ve uzun süre kamuoyundan gizli tutuldu.
GİZLİ TESİSTE BAŞLAYAN FELAKET
29 Eylül 1957’de Sovyetler Birliği’nde, Mayak adlı gizli bir nükleer tesiste büyük bir kaza yaşandı. Tesis, Sovyet nükleer programı kapsamında faaliyet gösteren ve kamuoyundan gizlenen bir bölgede bulunuyordu. Haritalarda dahi yer almayan bu kapalı yerleşim alanı, uzun yıllar boyunca dış dünyadan izole şekilde kullanıldı.
TANKIN İÇİ 350 DERECEYE KADAR ÇIKTI
Kaynaklara göre felaketin nedeni, yüksek radyoaktif atıkların depolandığı bir tankta yaşanan teknik arızaydı. Tankın soğutma sisteminin çalışmaması nedeniyle içerideki atıklar zamanla aşırı ısındı. Kaynaklarda, tank içindeki sıcaklığın yaklaşık 350 dereceye kadar yükseldiği belirtiliyor. Bu aşırı ısınma sonunda büyük bir kimyasal patlamaya yol açtı ve radyoaktif maddeler çevreye yayıldı.
RADYASYON GENİŞ BİR ALANA YAYILDI
Patlamanın ardından oluşan radyoaktif bulut, geniş bir bölgeye yayılarak ciddi kirliliğe neden oldu. Kaynaklara göre binlerce kişi radyasyona maruz kaldı ve yüzlerce kilometrelik alan etkilendi. Kyshtym Felaketi, bu nedenle tarihin en ciddi nükleer kazaları arasında gösteriliyor.
TAHLİYELER HEMEN YAPILMADI
Kazanın ardından en ağır etkilenen bazı yerleşim alanları tahliye edildi. Ancak kaynaklara göre radyasyondan etkilenen tüm bölgeler aynı anda boşaltılmadı. Bazı tahliyelerin gecikmeli yapıldığı, bazı sivillerin ise olayın gerçek nedeni kendilerine açık şekilde anlatılmadan bölgeden çıkarıldığı belirtiliyor.
HASTANELERDE RADYASYON VAKALARI GÖRÜLDÜ
Felaketin ardından bölgede radyasyon hastalığı vakaları görüldü. Kaynaklarda, olaydan sonraki dönemde bölgedeki hastanelerde çok sayıda kişinin tedavi altına alındığı belirtiliyor. Ancak radyasyona maruz kalan herkesin radyasyon hastalığı yaşadığına dair net bir sayı verilmiyor.
PATLAMA NEREDEYSE ÇERNOBİL KADAR GÜÇLÜYDÜ
Uluslararası Nükleer Olay Ölçeği’nde Kyshtym Felaketi, Seviye 6 olarak sınıflandırıldı. Bu sınıflandırma, olayın çok ciddi bir nükleer kaza olduğunu gösteriyor. Çernobil ve Fukushima kazaları ise aynı ölçekte Seviye 7 olarak yer alıyor.
DÜNYA YILLAR SONRA ÖĞRENDİ
Kyshtym Felaketi, uzun süre Sovyetler Birliği tarafından gizli tutuldu. Olaya ilişkin bilgiler 1976 yılında Batı’da kamuoyuna yansımaya başlasa da, Sovyet yönetimi kazayı ancak 1989 yılında, yani olaydan 32 yıl sonra, resmî olarak kabul etti.
PATLAMA SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNİN GÖLGESİNDE KALDI
Uzmanlara göre Kyshtym Felaketi’nin uzun süre gündeme gelmemesinde, dönemin Soğuk Savaş koşulları ve Sovyetler Birliği’nin nükleer programına ilişkin gizlilik politikaları etkili oldu. Bu durum, kazanın etkilerinin ve sonuçlarının yıllarca sınırlı biçimde konuşulmasına neden oldu.
TARİHİN UNUTULAN NÜKLEER KAZASI
Bugün Kyshtym Felaketi, Çernobil’den önce yaşanan ancak daha az bilinen büyük nükleer kazalardan biri olarak değerlendiriliyor. Tarihçiler ve araştırmacılar, olayın yalnızca teknik bir kaza değil, aynı zamanda bilgi gizliliği ve devlet politikaları açısından da dikkat çekici bir örnek olduğunu belirtiyor.
Haber kaynak: Environment & Society (Arcadia), Stanford University, World Nuclear Association, Britannica