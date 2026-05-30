Yüzlerce kişi aynı anda yere yığıldı, nedeni 46 yıldır bulunamadı! Tarihin en büyük gizemlerinden biri Hollinwell Olayı
1980 yazında İngiltere'de düzenlenen bir açık hava etkinliği kısa sürede kâbusa dönüştü. Yüzlerce kişi aynı anda fenalaştı; göz yanması, kusma ve baş dönmesi gibi belirtiler görüldü. Ancak olayın gerçek nedeni hiçbir zaman kesin olarak açıklanamadı. İşte yıllardır çözülemeyen gizemli Hollinwell Olayı'nın detayları!
13 Temmuz 1980 sabahı İngiltere’nin Nottinghamshire bölgesindeki Hollinwell Showground’da yüzlerce çocuk, aileleri ve organizasyon görevlileri büyük bir açık hava etkinliği için bir araya gelmişti. Hava açıktı, kalabalık neşeliydi, çocuklar rengârenk üniformalarıyla bando gösterilerine hazırlanıyordu. Sabah saatlerinde her şey tamamen normal görünüyordu.
Ancak saatler ilerledikçe etkinlik alanındaki atmosfer bir anda değişti. İlk olarak birkaç çocuk aniden yere yığıldı. Ardından alandaki başka çocuklar da fenalaştı. Kısa süre içinde insanlar peş peşe yere yığılmaya başladı. Bazıları kusuyor, bazılarıysa gözlerinin ve boğazlarının yandığını söylüyordu. Tanıklar, insanların ‘domino taşı gibi’ yere düştüğünü anlattı.
FESTİVAL ALANI KISA SÜREDE KAOSA DÖNDÜ
Dakikalar içinde etkinlik alanında büyük panik yaşandı. Sağlık ekipleri peş peşe gelen bayılma vakalarına yetişmekte zorlanırken bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Aileler çocuklarını bulmaya çalışıyor, yetkililer ise olayın nedenini anlamaya çalışıyordu.
Olayda bildirilen belirtiler arasında mide bulantısı, kusma, baş dönmesi, bayılma, göz yanması ve boğaz tahrişi yer aldı.
Yaklaşık 300 kişinin etkilendiği, 259 kişinin ise hastanelere kaldırıldığı belirtildi. Fenalaşanların büyük bölümünü çocuklar oluşturuyordu.
İLK ŞÜPHE: ZEHİRLENME MİYDİ?
Olayın ardından polis, sağlık ekipleri ve yerel yetkililer aynı gün kapsamlı bir soruşturma başlattı. İlk etapta gıda zehirlenmesi, kirli su, gaz sızıntısı ve kimyasal maruziyet gibi farklı ihtimaller üzerinde duruldu.
Yiyecekler, içecekler ve su kaynakları incelendi. Ancak ilk bulgularda yiyeceklerde ve sularda bir sorun olmadığı görüldü.
Bazı tanıklar etkinlik alanının yakınındaki tarlaların bulunduğu taraftan beyazımsı bir buğu geldiğini öne sürdü. Bu noktada dikkatler tarım arazilerine çevrildi.
İddiaya göre bölgede birkaç gün önce “tridemorph” içeren “Calixin” adlı bir pestisit kullanılmıştı. Ancak uzmanlar, kullanılan ilacın etkisinin o zamana kadar büyük ölçüde dağılmış olması gerektiğini belirtti.
Söz konusu kimyasal daha sonra İngiltere’de yasaklandı. Dünya Sağlık Örgütü ise maddeyi “orta derecede tehlikeli” olarak sınıflandırdı.
“ÇAMAŞIR SUYU GAZI” TEORİSİ
Olayla ilgili ortaya atılan bir başka teori ise etkinlik alanındaki seyyar tuvaletlerde kullanılan temizlik ürünleriyle ilgiliydi. Raporda, tuvaletlerin çevresinde keskin bir kimyasal koku hissedildiğine dair ifadeler yer alıyordu.
Uzmanlar, temizlik kimyasallarının karıştırılması sonucu düşük seviyeli toksik bir gazın oluşabileceğini ve böyle bir gazın göz yanması, mide bulantısı, boğaz tahrişi, kusma ve baş dönmesi gibi belirtilere yol açabileceğini belirtti. Olay sırasında bildirilen semptomların da bu ihtimalle benzerlik gösterdiği ifade edildi.
RESMİ RAPOR “KİTLESEL HİSTERİ” SONUCUNA VARDI
Tüm soruşturmalara rağmen yetkililer olayın kesin nedenini ortaya koyamadı. Dönemin resmi raporu sonunda yaşananları “mass hysteria” yani kitlesel psikojenik rahatsızlık olarak değerlendirdi. Rapora göre ilk fenalaşan kişilerin ardından korku ve panik kalabalığa yayıldı, insanlar psikolojik olarak birbirlerinden etkilenmeye başladı.
Ancak bu açıklama yıllarca tartışma konusu oldu. Çünkü bazı çocukların eve döndükten saatler sonra bile yeniden fenalaştığı, bazılarının ise tekrar hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Bu nedenle birçok ebeveyn, yaşananların yalnızca psikolojik bir etkilenmeyle açıklanamayacağını savundu.
GİZEM ONLARCA YILDIR ÇÖZÜLEMEDİ
Aradan geçen onlarca yıla rağmen Hollinwell Olayı’nın gerçek nedeni hiçbir zaman tam olarak ortaya konulamadı. Dönemin resmi raporu yaşananları büyük ölçüde “kitlesel histeri” olarak değerlendirse de pestisit ve kimyasal maruziyet ihtimalleri yıllar boyunca tartışılmaya devam etti.
Bu nedenle Hollinwell Olayı, bugün hâlâ İngiltere tarihinin en gizemli toplu fenalaşma vakalarından biri olarak görülüyor.
Haber kaynak: BBC, Ranker, HSE kayıtları, Geograph, Stuart Frew
Görseller yapay zeka ile oluşturulmuştur