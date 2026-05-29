Aydın'da, bayram tatili ve sıcak havayla birlikte turizmin merkezi olan Kuşadası, tatilcilerin akınına uğradı.

ÇİNLİ TURİST DENİZE GİRDİ

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde kruvaziyer gemisi Celebrity Equinox ile Kuşadası Limanı'na yanaşan ve ailesiyle birlikte ilçeye gelen Gong Wu (70), öğle saatlerinde Kadınlar Denizi Plajı'nda denize girdi.

BİR SÜRE SONRA ÇIRPINMAYA BAŞLADI

Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan yaşlı turisti fark eden plajda görevli cankurtaranlar hızla müdahale etti.

SUDAN BAYGIN HALDE ÇIKARILDI

Cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılan Gong Wu’ya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Baygın halde olduğu öğrenilen Çinli turist, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edildi.

TEDAVİSİNE DEVAM EDİLİYOR

Ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Gong Wu’nun tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay anı sahildeki güvenlik kamerasına da yansıdı.