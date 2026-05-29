Kim Kardashian, çocukları ile sevgilisi Lewis Hamilton'ı bir araya getirdi

Realite şov yıldızı Kim Kardashian ve Formula 1 şampiyonu sevgilisi Lewis Hamilton, ilişkilerini bir üst boyuta taşıyarak ailelerini bir araya getirdi.

45 yaşındaki Kardashian, 41 yaşındaki sevgilisi Hamilton ile akşam yemeğine çıktığında, yanında eski eşi Kanye West'ten olan çocukları Saint, Chicago ve Psalm vardı.

Los Angeles'ta lüks bir restoranda çocuklarla birlikte yemek yiyen çifte anneleri de eşlik etti.

REKLAM

Kardashian'ın annesi Kris Jenner ve Hamilton'ın annesi Carmen Larbalestier de aile yemeğindeydi.

Bu görüntü, Kardashian ve Hamilton çiftinin, ilişkilerinin evliliğe doğru gittiği söylentilerini alevlendirdi.

Bu yılın başlarından bu yana birlikte olan çift, ilk kez şubat ayında Amerikan Futbolu şampiyonluk maçı Super Bowl'u yan yana seyrederken görülmüştü.

Nisan ayında önce Coachella Müzik ve Sanat Festivali'nde, sonra Malibu tatilinde gündeme gelen çift, katıldıkları etkinliklerde el ele görüntü vermekten kaçınmıyor.

Kim Kardashian'ın Kanye West ile 2012'de başlayıp 2014'te evlilikle taçlanan ve 2022'de resmi olarak biten ilişkisinden dört çocuğu bulunuyor.