        Haberler Gündem 3. Sayfa Yürek yakan olay... Özçekim faciayla bitti! Son fotoğraf | Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Yürek yakan olay... Özçekim faciayla bitti! Son fotoğraf!

        Tokat'ın Erbaa ilçesinde, akraba olan 4 genç, üç tekerlekli triportör ile gezmeye çıktı. Kelkit Çayı'nın yanında özçekim yapacakları sırada sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu 4 arkadaş Kelkit Çayı'na düştü. Gençlerden 2'si kurtulurken, akıntıya kapılan 22 yaşındaki İlker Parlak ve 26 yaşındaki Oğuz Kale'yi bulmak için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 08:11 Güncelleme:
        Tokat'ta, yürek yakan olay Erbaa ilçesinde yaşandı. Üç tekerlekli triportör ile gezen ve akraba oldukları öğrenilen 4 genç, Park Vadi yakınlarında Kelkit Çayı kenarında durup, özçekim yapmak istedi.

        GENÇLERDEN 2'Sİ SUDAN ÇIKABİLDİ

        Fotoğraf çektirmek için durdukları sırada sürücünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu 4 genç Kelkit Çayına düştü. Gençlerden amca çocukları olan Atakan Kale (18) ve Furkan Kale (18) düştükleri sudan kendi imkanları ile kıyıya çıktı.

        İKİ GENÇ AKINTIYA KAPILDI

        İlker Parlak (22) ve Oğuz Kale (26) ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        İtfaiye görevlileri, botla çaydaki adacıkta bulunan Atakan Kale ve Furkan Kale'yi alarak kıyıya çıkardı.

        Kayıp olan İlker Parlak ile Oğuz Kalenin bulunması için dalgıçlar suda, diğer ekipler de kıyıda çalışma yapıyor.

