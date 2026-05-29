        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Bayram ziyareti diye çıktılar... Anne ile oğlu ağlattı | Kocaeli haberleri | Son dakika haberleri

        Bayram ziyareti diye çıktılar... Anne ile oğlu ağlattı!

        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, bayram ziyaretine gitmek için ATV ile yola çıkan ve dereden geçmeye çalışırken akıntıya kapılan, anne Emine ve oğlu Mustafa Yeni hayatını kaybetti. Anne ile oğlunun cansız bedenleri ekipler tarafından bulundu

        Giriş: 29 Mayıs 2026 - 11:01
        Bayram ziyareti diye çıktılar... Anne ile oğlu ağlattı!

        Kocaeli'nde, edinilen bilgiye göre, Emine Yeni ve oğlu Mustafa Yeni, bayram ziyareti gerçekleştirmek amacıyla Beylik köyünden ATV ile yola çıktı.

        DEREYİ GEÇERKEN AKINTIYA KAPILDILAR

        Anne ve oğlu, Şevketiye köyü mevkiinde bulunan dereden karşıya geçmek istedikleri sırada kuvvetli akıntıya kapılarak sürüklendi.

        YAKINLARI UZUN SÜRE HABER ALAMADI

        Yakınlarının kendilerinden uzun süre haber alamaması üzerine durum yetkililere bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler tarafından bölgede geniş çaplı çalışma başlatıldı.

        CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

        Ekiplerin bölgede gerçekleştirdiği arama çalışmaları neticesinde, Mustafa Yeni ve annesi Emine Yeni'nin cansız bedenlerine ulaşıldı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

