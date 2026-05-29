Galatasaray'da Arda Okan Kurtulan’ın kaderi Sallai’ye bağlı

Gelecek sezon için kadrosunu büyük ölçüde korumayı planlayan Galatasaray’da 10+4 kuralı hedefleri de biraz değiştirdi.

Yerli oyuncu takviyesi planlayan sarı-kırmızılılarda sağ bek bölgesi ise Roland Sallai’ye göre şekillenecek.

SALLAI İÇİN BEKLENTİ 20 MİLYON EURO

İngiltere’den Fulham ve Nottingham Forest’ın ilgilendiği Macar futbolcu için beklenti 20 milyon Euro.

Kulübe şu ana kadar tatmin edici bir teklif ulaşmazken Galatasaray, Sallai’nin satılması halinde Arda Okan Kurtulan’ı düşünüyor.

GÖZTEPE ÇİFT HANELİ BONSERVİS İSTİYOR

Geçen sezon devre arasında da gündeme gelen genç futbolcu için Göztepe’nin beklentisi ise çift haneli bonservis bedeli.

Sallai’nin 20 milyon Euro’ya satılması halinde Galatasaray, İzmir ekibiyle masaya oturmayı planlıyor.