Barcelona'dan Anthony Gordon için 70 milyon Euro!

        İspanya'da üst üste 2. kez şampiyonluk sevinci yaşayan Barcelona, transferde de bombayı patlatıyor... İspanyol devinin, Newcastle United forması giyen İngiliz hücum oyuncusu Anthony Gordon ile anlaştığı ve bu transfer için 70 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 16:02 Güncelleme:
        İspanya LaLiga'da üst üste 2. kez şampiyon olan Barcelona, gelecek sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verdi. Katalan devi, Newcastle United formasıyla dikkat çeken bir performans sergileyen Anthony Gordon ile anlaşma sağladı.

        Marca'nın haberine göre Barcelona, İngiliz hücum oyuncusu ile her konuda anlaşmaya vardı.

        Alman devi Bayern Münih ile de ismi anılan 25 yaşındaki futbolcunun tercihini Barça'dan yana yaptığı ifade edildi.

        Barcelona'nın Gordon için Newcastle United'a 70 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

        Hücum hattının her bölgesinde görev yapabilen Gordon, bu sezon Newcastle formasıyla 46 resmi maçta 17 gol, 5 asistlik performsna segiledi.

        Anthony Gordon, İngiltere Milli Takımı'nın da 2026 Dünya Kupası'ndaki en büyük kozlarından biri olarak gösteriliyor.

