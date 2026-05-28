        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da dehşet! Son dakika haberi: "Annemle birlikte olmayın" dedi... Kalbinden vurdu | Konya haberleri | Son dakika haberleri

        "Annemle birlikte olmayın" dedi... Kalbinden vurdu!

        Konya'da, annesinin erkek arkadaşı olan 55 yaşındaki Hacı Hasan Gökgöz ile "annesiyle birlikte yaşamaması konusunda tartışan 21 yaşındaki Hüseyin K., Gökgöz'ü silahıyla göğsünden vurup öldürdü. Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 11:08 Güncelleme:
        Konya'da olay, dün gece saatlerinde merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 yaşındaki Hacı Hasan Gökgöz, birlikte yaşadığı sevgilisinin oğlu olan 21 yaşındaki Hüseyin K. ile annesiyle birlikte yaşamasına tepki göstermesi üzerine tartışmaya başladı.

        SİLAHIYLA GÖĞSÜNDEN VURDU

        Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin K., yanında bulunan tabanca ile Hacı Hasan Gökgöz'e ateş etti. Kanlar içerisinde yere yığan Gökgöz'ü gören Hüseyin K. olay yerinden kaçtı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Hacı Hasan Gökgöz kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        KATİL GÖZALTINA ALINDI

        Olayın zanlısı Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

        İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Konya Numune Hastanesine getirildi.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi. Hüseyin K., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
