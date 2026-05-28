        Haberler Yaşam Kuzular karıştı, 'Çorap' kurbanlık olmaktan son anda kurtuldu

        Bursa'nın İznik ilçesinde 58 yaşındaki Müyesser Sevinç'in markete, pazara ve eczaneye giderken yanından bir an olsun ayırmadığı 'Çorap' isimli 6 aylık kuzu, Kurban Bayramı arifesinde kayboldu. Kurbanlık olarak aldığı kuzusu kaçan bir kişi, sahilde bulunan Çorap'ı kendi kuzusu zannederek alıp götürdü. Gözyaşları içinde karakolun yolunu tutup, polise başvuran Sevinç, ekiplerin yaptığı çalışmayla bayramda kurban olarak kesilmeden kuzusuna kavuştu

        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 10:35 Güncelleme:
        Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Müyesser Sevinç, 10 günlükken annesinin emzirmediği ikiz kuzulardan birini sahiplenerek büyütmeye başladı.

        Sevinç'in 'Çorap' adını verdiği ve biberonla beslediği kuzu bir daha peşinden ayrılmadı. Her yere 'Kız çocuğum' dediği kuzuyla gitmeye başlayan Sevinç, günlük işlerini yaparken de onu bir an olsun yanından ayırmadı.

        Sevinç’in alışverişe giderken yanında götürdüğü, ramazanda fırında pide sırasına girerken yanında bulundurduğu kuzusu Kurban Bayramı arifesinde evin önünden uzaklaşıp, kayboldu.

        6 aylık kuzu İznik sahilinde başıboş gezerken esnaf tarafından bulundu. Aynı anda kurbanlık olarak aldığı kuzusu kaçan bir vatandaş, Çorap’ı kendi kuzusuna benzetip, sahibi olduğunu söyleyerek teslim aldı.

        Gözyaşları içinde sokak sokak gezip, kuzusunu arayan Müyesser Sevinç'in esnafa gösterdiği videoyla sahibine teslim edildiği düşünülen kuzunun Çorap olduğu anlaşıldı. Karakola başvuran Sevinç, polis ekipleri sayesinde evladı gibi büyüttüğü kuzusuna kavuştu.

        "TEYZEMİZ KUZUSUNA KAVUŞTU"

        Otomobilin bagajında getirilerek sahibine teslim edilen Çorap, büyük mutluluk yaşayan Müyesser Sevinç'in 3 tekerlekli akülü motosikletinin peşinden eve gitti. Çorap'ın bulunmasını sağlayan esnaf Savaş Ocak, yaşananları şu sözlerle anlattı:

        "İznik Sahili'nde bir çay ocağımız var. Burada başıboş bir kurbanlık kuzu gördük. Ağabeyimle beraber kuzuyu yakaladık. Daha sonra kuzunun sahipleri geldi, sahipleri dediğim bir yanlış anlaşılma üzerine geldiler. Kuzuyu teslim ettik, teslim ettikten sonra başka bir teyze geldi. Teyzemin evcil hayvanıymış bu. Teyzem tabii ağla ağla bir hal oldu. Teyzemizin de videosu vardı, videoda boyunluğundaki boncukları gördük dedik hayvan bu. Karakola gittik hep beraber. Kuzuyu verdiğimiz kişilerin de bütün bilgilerini almıştık. Karakoldaki emniyet mensubu arkadaşlar da yardımcı oldu. Teyzemiz kuzusuna kavuştu."

        "ÇEKTİĞİMİZ VİDEO BULUNMASINDA ETKİLİ OLDU"

        Kuzuyu ilk fark eden Bülent Ocak ise teslim ederken çektikleri video sayesinde Çorap'ın kolaylıkla bulunduğunu belirterek, "Biz de çok şaşırdık. İleriden gelen araçla birlikte geldi. Araç duruyor o da duruyor. Biz de anlayamadık. Araç gidince, arkasında trafik de olunca dedik ki yakalayalım. Küçük yer burası illa bulunur ama işte başka birilerinin çıkması biraz tuhafımıza gitti. Sonra kadını da böyle ağlamaklı görünce dedik ki ne yapalım. Video çektik hayvanı teslim ederken, araç plakası falan da çıktı. O da etkili oldu bulunmasında. Belediyeyi de aramıştık o yüzden çok kolay oldu bulunması. Biz de çok mutlu olduk vesile olduğumuz için" diye konuştu.

        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        ABD-İran gerilimi sonrası altın fiyatlarında düşüş
        Ateşkes görüşmeleri sürerken ABD-İran hattında yeni saldırılar
        Aboubakar geri dönuyor!
        Yargıtay'dan flaş karar... Sürekli iş değiştirmek boşanma sebebi!
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        Akdeniz Üniversitesi'nde CAR-T tedavisine 9 hastayla başlandı
        Cinayetten 10 yıldır aranıyordu... 'Yüz tanıma' kamerası katili yakaladı!
        Öğle saatlerine dikkat... 6 bölgede sağanak! 15 kent için 'sarı' alarm!
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        Konferans Ligi'nde şampiyon C. Palace!
        G.Saray'da Lemina ve transfer iddiası!
        Beckham stili lüks tatil
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını
        Aşk iddialarını güçlendiren fotoğraf
        Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        'Çocuk' sorularına yanıt
        Bir dönemin zenginlik göstergesi sayılan çürük dişler
        Büyük ödül vaadi halkın protestosuyla bitti
