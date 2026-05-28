Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Akdeniz Üniversitesi'nde CAR-T tedavisine 9 hastayla başlandı

        Akdeniz Üniversitesi'nde CAR-T tedavisine 9 hastayla başlandı

        Akdeniz Üniversitesi'nde (AÜ) kanser tedavisinde kullanılan CAR-T hücre tedavisi için hücre üretiminin yapılacağı İleri Sağlık Araştırma Merkezi'ne 678 hasta başvurdu. Belirlenen 9 hastadan alınan kan örnekleriyle tedavi deneme süreci başladı. İlk sonuçlar haziran başında alınacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 10:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akdeniz Üniversitesi'nde CAR-T tedavisine 9 hastayla başlandı

        AÜ'de kurulan CAR-T ve Hücresel Tedaviler Üretim Merkezi, Türkiye'de üniversite temelli hayata geçirilen ilk CAR-T altyapısı olma özelliği taşıyor. CAR-T hücre yönteminin uygulandığı dünyada 7 merkez bulunurken, 8’incisi AÜ oldu. 14 Mart’ta tedaviyi duyuran AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, merkezde özellikle lösemi, lenfoma ve kemik iliği kanserlerinde kullanılan CAR-T hücre tedavisi için yerli üretim ve klinik uygulama sürecinin başlatıldığını duyurdu. Merkezde hastanın kendi bağışıklık hücrelerinin laboratuvar ortamında güçlendirilerek kanser hücreleriyle mücadele etmesinin hedeflendiği belirtildi. Klinik çalışmaları devam ederken, 678 hasta tedavi yöntemine başvurdu. İlk etapta tedavi için durumu elverişli olan 9 hasta belirlendi. Tedavi için deneme kan örnekleri alındı. Haziran ayında ise merkezde tedavi süreci başlayacak.

        REKLAM

        "KAN ÖRNEKLERİYLE DENEMELERE BAŞLADIK"

        Haziran ayında tedavi sürecinin başlayabileceğine dikkati çeken Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Şu anda 5,5 yıllık bir plan ve programın somutlaşmış halinin içindeyiz. 14 Mart’ta bu güzel haberi paylaşmıştık. Sağlık ve Türkiye adına da oldukça önemli bir gelişmeydi. Sonraki süreçte Sağlık Bakanlığımızın gerekli ruhsatlandırma işlemleri tamamlandı. Önce hastalar belirlendi, hangi hastaların bu tedaviye uygun olduğu tespit edildi. Hastalığı bu tedaviye en uygun olanlar belirlendikten sonra, kendilerinden alınan kan örnekleriyle denemelere başladık. Umuyorum ki haziran ayında artık ‘tedaviye başlandı ve süreç şu şekilde ilerliyor’ diyebiliriz" dedi.

        678 HASTA BAŞVURDU

        Tedaviye 678 hastanın başvurduğunu kaydeden Prof. Dr. Özkan, “Mail ve telefon yoluyla da çok sayıda başvuru aldık. Ancak elimizde kayıtları tam olan 678 hastadan söz ediyoruz. Bunlar içerisinden, tedavimize uygun 9 hasta belirlendi. Özellikle daha önce lenfoma tedavisi görmüş ancak yeterli yanıt alınamamış ve belirli kriterleri taşıyan hastalar arasından seçim yapıldı. Şu anda sistemimizde kayıtlı bu 9 hastayla tedavi sürecine başladık. Diğer yandan taleplere yetişebilmek için bir çağrı merkezi kuruldu" ifadelerini kullandı.

        CAR-T YÖNTEMİ

        CAR-T yöntemi, hastanın bağışıklık hücrelerinin laboratuvarda genetik olarak güçlendirilip yeniden vücuda verilmesiyle kanser hücrelerini hedef alan yenilikçi bir tedavi olarak tanımlanıyor. Bu tedavinin önemli özelliklerinden biri de hücrelerin taze olarak, dondurulmadan hastaya uygulanması. Çok az miktarda kemoterapi gerektiriyor. Merkez, şu an yıllık yaklaşık 100 hastaya hizmet verebilecek durumda. Merkezdeki laboratuvar, binanın yaklaşık yüzde 25'ini kapsıyor. Diğer bölümlerde farklı üretim ve çalışma alanları yer alacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Giresun'daki kazada hayatlarını kaybeden Yıldız ailesi son yolculuklarına uğurlandı

        Giresun'da 23 Mayıs Cumartesi gecesi Karadeniz Sahil Yolu liman mevkiinde arkadan gelen demir yüklü TIR'ın kırmızı ışıkta beklerken otomobillerine arkadan çarpması sonrasında hayatlarını kaybeden 3 kardeş ile anne ve babaları dün Trabzon'un Arsin ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        Petrol fiyatlarında yeniden yükseliş
        ABD-İran gerilimi sonrası altın fiyatlarında düşüş
        ABD-İran gerilimi sonrası altın fiyatlarında düşüş
        Ateşkes görüşmeleri sürerken ABD-İran hattında yeni saldırılar
        Ateşkes görüşmeleri sürerken ABD-İran hattında yeni saldırılar
        Aboubakar geri dönüyor!
        Aboubakar geri dönüyor!
        Cinayetten 10 yıldır aranıyordu... 'Yüz tanıma' kamerası katili yakaladı!
        Cinayetten 10 yıldır aranıyordu... 'Yüz tanıma' kamerası katili yakaladı!
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        Öğle saatlerine dikkat... 6 bölgede sağanak! 15 kent için 'sarı' alarm!
        Öğle saatlerine dikkat... 6 bölgede sağanak! 15 kent için 'sarı' alarm!
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        Trump: Hürmüz herkese açık olacak
        Trump: Hürmüz herkese açık olacak
        Konferans Ligi'nde şampiyon C. Palace!
        Konferans Ligi'nde şampiyon C. Palace!
        G.Saray'da Lemina ve transfer iddiası!
        G.Saray'da Lemina ve transfer iddiası!
        Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in "üyelerle seçim yapalım" önerisine yanıt
        Kılıçdaroğlu'ndan Özel'in "üyelerle seçim yapalım" önerisine yanıt
        Aşk iddialarını güçlendiren fotoğraf
        Aşk iddialarını güçlendiren fotoğraf
        "Bedenim deforme olduğu için mutsuzum"
        "Bedenim deforme olduğu için mutsuzum"
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını
        'Çocuk' sorularına yanıt
        'Çocuk' sorularına yanıt
        Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Fenerbahçe'ye saldırı dosyası tekrardan incelenecek!
        Bir dönemin zenginlik göstergesi sayılan çürük dişler
        Bir dönemin zenginlik göstergesi sayılan çürük dişler
        Büyük ödül vaadi halkın protestosuyla bitti
        Büyük ödül vaadi halkın protestosuyla bitti