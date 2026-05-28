Öğle saatlerine dikkat... 6 bölgede sağanak! 15 kent için 'sarı' alarm!
MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre; bugün Güneydoğu Anadolu bölgesi dışında 6 bölgede sağanak bekleniyor. Yağışın, özellikle iç kesimlerde etkili olacağı belirtildi. Meteoroloji tarafından 15 ilimiz için "sarı" alarm uyarısında bulunuldu. Sıcaklıklar, mevsim normallerinde seyredecek. İşte yurtta hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, (Antalya merkez hariç) Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Denizli ve Aydın çevreleri ile İzmir ve Muğla'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
İÇ BÖLGELERDE KUVVETLİ YAĞIŞ VAR
Yağışların öğle saatlerinde Trakya, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
15 KENT İÇİN 'SARI' ALARM
MGM, 'sarı' alarm vererek şiddetli sağanak beklenen 15 kenti şöyle sıraladı: "Ankara, Afyonkarahisar, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Isparta, Kastamonu, Kütahya, Sakarya, Uşak, Kırıkkale, Karabük ve Düzce."
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE
Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahin ediliyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 25, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL: 26, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR: 30, Parçalı, yer yer çok bulutlu
KOCAELİ: 28, Parçalı çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yağışlı
BURSA: 29, Parçalı çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yağışlı
ÇANAKKALE: 28, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
KIRKLARELİ: 29, Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA: 29, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR: 20, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor
DENİZLİ: 28, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
MUĞLA: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA: 30, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olması bekleniyor
ANTALYA: 28, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde batı ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR: 23, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY: 28, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR: 23, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA: 24, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR: 19, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU: 24, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU: 22, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 22, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AMASYA: 28, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN: 24, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON: 24, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN: 27, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM: 18, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS: 20, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA: 24, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN: 21, Parçalı ve bulutlu
GAZİANTEP: 31, Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR: 30, Parçalı ve az bulutlu
MARDİN: 30, Parçalı ve az bulutlu
SİİRT: 29, Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA: 33, Parçalı ve az bulutlu