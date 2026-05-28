        Haberler Gündem Son dakika haberi: Hava durumu İstanbul | 6 bölgede sağanak! 15 kent için 'sarı' alarm

        Öğle saatlerine dikkat... 6 bölgede sağanak! 15 kent için 'sarı' alarm!

        MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre; bugün Güneydoğu Anadolu bölgesi dışında 6 bölgede sağanak bekleniyor. Yağışın, özellikle iç kesimlerde etkili olacağı belirtildi. Meteoroloji tarafından 15 ilimiz için "sarı" alarm uyarısında bulunuldu. Sıcaklıklar, mevsim normallerinde seyredecek. İşte yurtta hava durumu...

        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 07:04
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, (Antalya merkez hariç) Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Denizli ve Aydın çevreleri ile İzmir ve Muğla'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        İÇ BÖLGELERDE KUVVETLİ YAĞIŞ VAR

        Yağışların öğle saatlerinde Trakya, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        15 KENT İÇİN 'SARI' ALARM

        MGM, 'sarı' alarm vererek şiddetli sağanak beklenen 15 kenti şöyle sıraladı: "Ankara, Afyonkarahisar, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Isparta, Kastamonu, Kütahya, Sakarya, Uşak, Kırıkkale, Karabük ve Düzce."

        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

        Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahin ediliyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 25, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL: 26, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR: 30, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        KOCAELİ: 28, Parçalı çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yağışlı

        BURSA: 29, Parçalı çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yağışlı

        ÇANAKKALE: 28, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

        KIRKLARELİ: 29, Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAKARYA: 29, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        A.KARAHİSAR: 20, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor

        DENİZLİ: 28, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

        MUĞLA: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ADANA: 30, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olması bekleniyor

        ANTALYA: 28, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde batı ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BURDUR: 23, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY: 28, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR: 23, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KONYA: 24, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        NEVŞEHİR: 19, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BOLU: 24, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KASTAMONU: 22, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK: 22, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AMASYA: 28, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN: 24, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON: 24, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ARTVİN: 27, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ERZURUM: 18, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS: 20, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA: 24, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        VAN: 21, Parçalı ve bulutlu

        GAZİANTEP: 31, Parçalı ve az bulutlu

        DİYARBAKIR: 30, Parçalı ve az bulutlu

        MARDİN: 30, Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT: 29, Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA: 33, Parçalı ve az bulutlu

