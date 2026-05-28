Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, (Antalya merkez hariç) Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Denizli ve Aydın çevreleri ile İzmir ve Muğla'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ BÖLGELERDE KUVVETLİ YAĞIŞ VAR

Yağışların öğle saatlerinde Trakya, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Ankara, Kırıkkale ve Çankırı çevreleri ile Niğde ve Kayseri'nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

15 KENT İÇİN 'SARI' ALARM

MGM, 'sarı' alarm vererek şiddetli sağanak beklenen 15 kenti şöyle sıraladı: "Ankara, Afyonkarahisar, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Isparta, Kastamonu, Kütahya, Sakarya, Uşak, Kırıkkale, Karabük ve Düzce."

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 25, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL: 26, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR: 30, Parçalı, yer yer çok bulutlu

KOCAELİ: 28, Parçalı çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yağışlı

BURSA: 29, Parçalı çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren yağışlı

ÇANAKKALE: 28, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ: 29, Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA: 29, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR: 20, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor

DENİZLİ: 28, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

MUĞLA: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA: 30, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların Toroslar mevkiinde yerel kuvvetli olması bekleniyor

ANTALYA: 28, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde batı ve iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR: 23, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY: 28, Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR: 23, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA: 24, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR: 19, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU: 24, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU: 22, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK: 22, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AMASYA: 28, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN: 24, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON: 24, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN: 27, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM: 18, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS: 20, Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA: 24, Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN: 21, Parçalı ve bulutlu

GAZİANTEP: 31, Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR: 30, Parçalı ve az bulutlu

MARDİN: 30, Parçalı ve az bulutlu

SİİRT: 29, Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA: 33, Parçalı ve az bulutlu