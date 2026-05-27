İçki içmedikleri halde vücutları alkol üretiyor: Nadir görülen 'bira fabrikası sendromu' hukuku ve tıbbı şaşırtıyor
Otomatik bira fabrikası sendromu, kişinin hiç alkol tüketmeden vücudunda alkol oluşmasına neden olabilen çok nadir bir durum. Tıbbi kayıtlara geçen bazı vakalarda, kişiler içki içmediklerini söylemelerine rağmen testlerde yüksek promil çıktı ve bu sıra dışı durum doktor raporlarıyla doğrulandı.
OTOMATİK BİRA FABRİKASI SENDROMU: VÜCUT KENDİ KENDİNE ALKOL ÜRETİYOR
Auto-brewery syndrome yani otomatik bira fabrikası sendromu, çok nadir görülen bir durum. Bu sendromda kişinin bağırsaklarında bazı mikroorganizmalar, yenilen karbonhidratları fermantasyona uğratarak alkol üretebiliyor.
Yani kişi hiç içki içmese bile, vücudu alkol üretiyor. Bazı vakalarda bu miktar testlerde yasal sınırın bile üzerine çıkabiliyor.
Kaynaklara geçen bazı vakalar, durumun hukuki açıdan ne kadar karmaşık olabileceğini gösteriyor.
NEW YORK’TA BİR KADIN ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMAKLA SUÇLANDI
2015 yılında New York eyaletinde bir kadın, alkollü araç kullanma suçlamasıyla mahkemeye çıktı. Yapılan testlerde kadının kan alkol seviyesi yasal sınırın dört katından fazla çıktı. Bu kadar yüksek promil, normal şartlarda ağır sarhoşluk anlamına gelebilecek bir seviyedeydi. Ancak dava sırasında sürücü, ortada çok farklı bir durum olduğunu öne sürdü: Kadının vücudu kendi içinde alkol üretiyor olabilirdi.
TEST SONUÇLARI DOKTORLARI DA ŞAŞIRTTI
Savunma tarafı daha sonra kontrollü testler yaptırdı. Kadın gözlem altında tutulurken ve alkol almadığı koşullarda yapılan ölçümlerde de kan alkol seviyesinin yükseldiği öne sürüldü. Bu da olayın sıradan bir alkollü araç kullanma vakası olmayabileceğini gösterdi.
DURUM MAHKEMEYE TAŞINDI
Dava sırasında savunma avukatları, kadında otomatik bira fabrikası sendromu adı verilen nadir bir sendrom bulunduğunu anlattı. Bu sendromda sindirim sistemindeki fermantasyon nedeniyle kişi içki tüketmeden de kanında alkol oluşabiliyor. Kadının savunması da bunun üzerine kuruldu.
Mahkeme sonunda kadına yönelik alkollü araç kullanma suçlaması düşürüldü.
İKİ YIL BOYUNCA ACİLE GİTTİ AMA DOKTORLAR NEDENİNİ BULAMADI
Kanada’da 50 yaşındaki bir kadın, iki yıl içinde yedi kez acil servise başvurdu. Her seferinde benzer belirtiler gösteriyordu: aşırı uyku hali, konuşmada bozulma, sersemlik ve dengesizlik.
Bazı muayenelerde nefesinde alkol kokusu olduğu bile not edildi. Ancak kadının kendisi içki içmediğini söylüyordu. Eşi de bunu doğruluyordu. Buna rağmen belirtiler, dışarıdan bakıldığında klasik sarhoşluk tablosuna benziyordu.
BELİRTİLER ÖZELLİKLE KARBONHİDRATLI YEMEKLERDEN SONRA ARTIYORDU
Doktorların dikkatini çeken ayrıntılardan biri, kadının belirtilerinin özellikle bazı öğünlerden sonra ağırlaşmasıydı. Vaka raporuna göre kadın karbonhidrat ağırlıklı yemeklerden sonra daha belirgin şekilde sersemliyor, hatta bazen yemek hazırlarken bile aniden uykuya dalıyordu. Bu durum sıradan bir nörolojik ya da psikiyatrik tabloya tam olarak uymuyordu.
SONUNDA NADİR GÖRÜLEN SENDROMDAN ŞÜPHELENİLDİ
Kadın daha sonra gastroenteroloji değerlendirmesine yönlendirildi. Burada doktorlar, belirtilerin otomatik bira fabrikası sendromu ile ilişkili olabileceğinden şüphelendi. Vaka raporunda, daha önce geçirdiği antibiyotik tedavilerinin bağırsak florasını bozmuş olabileceği ve bunun fermantasyona yol açan mikroorganizmaların çoğalmasına zemin hazırlamış olabileceği değerlendirildi.
TEŞHİS KONULDUKTAN SONRA TABLO NETLEŞTİ
Doktorlar sonunda kadına otomatik bira fabrikası sendromu teşhisi koydu. Tedavi sonrası kadının antifungal ilaçlar kullandığı ve düşük karbonhidratlı beslenme planına geçtiği aktarıldı.
POLİS ALKOLLÜ DİYE DURDURDU AMA ADAM İÇKİ İÇMEDİĞİNİ SÖYLEDİ
Belçika’da 40 yaşındaki bir adam, polis kontrolünde alkollü araç kullanmakla suçlandı. Nefes testinde çıkan sonuçlar oldukça yüksekti; yasal sınırın çok üzerindeydi. Ancak adamın savunması başından beri aynıydı: “Ben içki içmedim.” İlk etapta bu savunmaya inanılmadı ve olay mahkemeye taşındı.
TEST SONUÇLARI POLİSİ DE MAHKEMEYİ DE ŞAŞIRTTI
Adam yalnızca bir kez değil, farklı zamanlarda yapılan kontrollerde de yüksek alkol seviyeleriyle yakalandı. Bu yüzden olay sıradan bir savunma gibi görülmedi; çünkü ortada gerçekten promil vardı. Ancak mahkemede adamın savunması yeniden incelendi ve doktor raporları devreye girdi.
İLGİNÇ TESADÜF: ADAM BİR BİRA FABRİKASINDA ÇALIŞIYORDU
Mahkemeye sunulan tıbbi incelemelerde, üç bağımsız doktor, adamda otomatik bira fabrikası sendromu bulunduğunu doğruladı.
Mahkemede aktarılan bilgilere göre adam bir bira fabrikasında çalışıyordu. Bu durum ilk bakışta şüphe yaratabilecek bir ayrıntı gibi görünse de, avukatı bunun “talihsiz bir tesadüf” olduğunu söyledi. Çünkü teşhis iş yerinden bağımsız olarak, üç farklı doktor tarafından doğrulanmıştı.
HÂKİM DİKKAT ÇEKEN BİR DETAYA DEĞİNDİ
Mahkemede dikkat çeken bir başka ayrıntı ise şu oldu: Hakim, adamın testlerde alkol çıkmasına rağmen sarhoşluk belirtileri göstermediğini özellikle not etti. Yani promil yüksek görünse de, klasik alkollü sürücülerde görülen belirgin davranışların gözlenmediği aktarıldı.
2024 yılında Bruges’te görülen davada mahkeme, adamın alkollü araç kullanma suçlamasından beraatine karar verdi.
Haber kaynak: New York Post, The Guardian, Reuters, ABC News
Fotoğraf: ShutterStock