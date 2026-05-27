        Haberler Gündem Güncel 190 bin araç! Bodrum, Marmaris ve Datça'ya akın ettiler! | Güncel haberler | En son haberler | Son dakika haberleri

        190 bin araç! Bodrum, Marmaris ve Datça'ya akın ettiler!

        Bayram tatilinde binlerce kişi tatil bölgelerine akın etti. Dün açıklanan rakamlara göre Bodrum'a Kurban Bayramı tatili kapsamında 150 bin araçla 500 bin kişi geldi. Öte yandan Marmaris ve Datça'ya da toplam 40 bin araç girişi olduğu açıklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Mayıs 2026 - 10:10 Güncelleme:
        Muğla'nın Bodrum' ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi denetimler arttırıldı. Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, "Plaka Tanıma Sisteminden edindiğimiz bilgilere göre yaklaşık 150 bin araç giriş oldu bu da yaklaşık 500 bin kişiye tekabül etmekte. Otellerimiz yüzde 90 doluluk oranında" dedi.

        DHA'nın haberine göre dünyanın önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'da Kurban Bayramı arifesinde Torba Uygulama Noktası'nda hem asayiş hem de trafik bakımından denetimler artırıldı.

        Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı
        Bu kapsamda, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Raşit Gödelek denetimlere katıldı. Kaymakam Sırmalı sürücülerle bayramlaşırken trafik kuralları konusunda uyarılarda bulundu ayrıca vatandaşlara kolonya ve çikolata ikram edildi. Denetimlerin ise aralıksız devam edileceği belirtildi.

        "500 BİN KİŞİYİ BEKLİYORUZ"

        Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, "Kurban Bayramı'nın Bodrum ilçemizde güvenli ve huzurlu geçmesi için tüm kurumlarımız tedbirleri almış bulunmakta. Kurban Bayramı'nın 9 günlük süresi boyunca 360'a yakın ekibimiz ve 1000'e yakın personelimiz görev almakta. Trafik ekiplerimiz, kontrol noktalarında trafik kurallarının takibini yapacaklar. 112 ekibi sayımızı arttırdık. Bodrum ilçemiz hem ülkemizin hem de dünyanın göz bebeği bir ilçe. Bu kapsamda, Kurban Bayramı tatilinde yaklaşık 500 bin kişiyi bekliyoruz. Plaka Tanıma Sistemi'nden edindiğimiz bilgilere göre yaklaşık 150 bin araç giriş oldu bu da yaklaşık 500 bin kişiye tekabül etmekte. Otellerimiz yüzde 90 doluluk oranında, ikinci konut ve yazlıklarda da doluluk oranı yüzde 90'lar civarında. Bütün misafirlerimizi Bodrum'a bekliyoruz. Havalarda çok güzel, bizde bütün tedbirleri aldık" dedi.

        "MİSAFİRLERİMİZİ BEKLİYORUZ"

        Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin de tatilcileri Bodrum'a davet edip, "Bodrum'a gelmek isteyen misafirlerimiz varsa otellerimizde yer mevcut. Misafirlerimizi bekliyoruz, bayramda güzel bir hava var, tesislerimizde hazır. Otellerimizde fırsatlar devam ediyor ve yaz boyunca da devam edecek. Bodrum herkese hitap ediyor. Ünlü isimlerin sahne alacağı oteller var bunun yanı sıra akşamları birçok mekanda eğlenceler oluyor" diye konuştu.

        MARMARİS VE DATÇA'DA DA YOĞUNLUK

        Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerine, kara yolu ile tek giriş noktası olan Çetibeli Jandarma Kontrol Noktası'ndan, Kurban Bayramı tatilinin ilk 4 gününde 40 bin araç geçiş yaptı.

        9 günlük Kurban Bayramı tatilini Marmaris ve Datça'da geçirmek isteyenler, araçlarıyla ilçelere yoğun giriş yaptı. Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çetibeli Jandarma Karakol ekipleri, 7 gün 24 saat esasına göre sürdürdükleri denetimlerde sürücü ve yolcuların bayramını kutlayarak şeker ikramında bulundu. Marmaris Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri de sürücülere güvenli sürüş, hız kuralları ve emniyet kemeri kullanımı konusunda uyarılarda bulunarak kazasız ve hayırlı yolculuk dileklerini iletti. Marmaris'e tatile gelen sürücüler, yollarda yapılan güvenlik kontrollerinden memnuniyet duyduklarını belirterek, uygulamaların tatil güvenliği açısından önemli olduğunu ifade etti. Vatandaşlar, görevi başındaki kolluk kuvvetlerinin de bayramını kutladı.

        Öte yandan, Marmaris ve Datça'ya giriş yapan araçlar arasında ağırlıklı olarak Eskişehir, İstanbul, Ankara, Hatay, Mersin, Denizli ve Aydın plakalı araçlar dikkat çekti. Çevre ilçelerden de çok sayıda kişinin tatil için bölgeye geldiği görüldü. İlerleyen günlerde tatilcilerin sayısının daha da artma ihtimalinin bulunduğu bildirildi.

        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Kurban Bayramı paylaşımı
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        Kılıçdaroğlu'ndan TBMM'ye 'Özgür Özel' başvurusu
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        "Murat'ı ben tavladım"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e resmi teklif!
        İki kardeş 4 yıl arayla aynı kaderi paylaştı!
        Sara'dan Aston Villa'ya yeşil ışık!
        Garajdaki gizli kaykay nerede?
        35 yıl boyunca tüm haberleri kaydetti
        3 bölgede sağanak! Sıcaklıklar artıyor
        Tam 14 saat süren film!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Ortalık savaş alanına döndü
        Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!
