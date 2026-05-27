        Acemi kasaplar hastanelere koştu! | En son haberler | Son dakika haberleri

        Acemi kasaplar hastanelere koştu!

        Kurban Bayramı'nın ilk günü sabah saatlerinde, kurban kesiminde kendini yaralayan acemi kasaplar soluğu acil servislerde aldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27 Mayıs 2026 - 09:45
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!

        Kayseri'de kurban kesiminde kendini yaralayan acemi kasaplar soluğu acil servislerde aldı.

        İHA'nın haberine göre Kayseri'de Kurban Bayramı dolayısıyla dini vecibelerini yerine getirmek isterken kendini yaralayan vatandaşlar acil servislere koştu.

        Fotoğraf: AA

        Kendi araçları ve ambulanslar ile hastaneye gelen acemi kasaplar, tedavi altına alındı.

        Fotoğraf: AA

        Yaralanan vatandaşlardan bazıları kurbanı keserken, bazıları da deri yüzerken yaralandıklarını söyledi.

        Fotoğraf: AA

        Van'ın Erciş ilçesinde de kurbanı kesimi sırasında bıçakla sağ kolunu kesen Mustafa Koç (35), yaralandı.

        DHA'nın haberine göre Erciş'te Kurban Bayramı'nın ilk günü önceden belirlenen alanlarda kurbanlıklar kesilmeye başlandı. Bazı kişiler, kesim sırasında hayvanın boynuz darbeleri ve bıçakla yaralandı.

        Mustafa Koç da kesim sırasında bıçakla sağ kolundan yaralandı. Erciş Devlet Hastanesi’ne giden Koç, tedavisi sonrası taburcu oldu. Koç," Sabah kurbanlığı bulunduğu yerden alıp bahçede kesmek istedik. Kurbanlık boğa oldukça direndi ve boynuz darbesi ile sağ koluma vurarak incitti. Kesim sırasında ise sağ kolumu kestim. Tedaviden sonra taburcu oldum" dedi.

        Bursa'da da kurban kesimi sırasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar, hastanelere başvurdu.

        Bursa’da bayram namazını kılan vatandaşlar, ibadetlerini yerine getirmek üzere kurbanlıklarının başına geldi. Kimi kurbanlıkların boynuz darbeleriyle, kimi kurbanlığı keserken, kimisi ise et kesimi sırasında ellerinden ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralanan vatandaşlar, hastanenin yolunu tuttu. İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne 1 saat içinde gelen 26 kişiden 25’i yapılan müdahalelerin ardından taburcu edilirken durumu ağır olan 1 kişi ilk müdahalesinin ardından Bursa’ya sevk edildi.

        Kent merkezinde de kesim sırasında yaralananlar Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çekirge Devlet Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesi’ne başvurdu.

        "BOĞA KESERKEN USTA BİLEĞİMİ DE KESTİ"

        Adana'da da Kurban Bayramı’nın ilk günü kurban kesmeye çalışırken yaralanan çok sayıda kişi acil servislere başvurdu. Bileğinden yaralanan şoför Mert Yiğit Öztürk (24), acil servis önünde yaşadığı olayı gülümseyerek anlattı.

        Kentte bayram namazının ardından sabahın ilk saatlerinde kurbanlıklar kesilmeye başlandı. Kesim sırasında hayvanların darbesi ya da kesici aletlerle vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan ‘acemi kasaplar’ hastanelerin acil servislerine başvurdu. Kurban kesen ağabeyine yardım ederken bıçağın sağ elinin bileğine gelmesi sonucu yaralanan Mert Yiğit Öztürk, Yüreğir Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Öztürk, yaşanan olayı gülümseyerek anlattı. Şoförlük yapan Öztürk, “Kurbanlık boğa keserken, usta bileğimi de kesti. Ben yardım ediyordum. Sabah 6.00’dan beri 20 boğa kestik. Ben normalde kasap değilim. Şoförlük yapıyorum ama bu işten de anlıyorum. Kasap olan ağabeyime yardım ederken böyle oldu. Üzerimdeki kanlardan dolayı kusura bakmayın. Dikiş atılması lazımmış. Adana Şehir Hastanesi’ne el cerrahına yönlendirdiler. Şimdi oraya geçeceğiz” dedi.

        Yaralı Öztürk, ağabeyi ile birlikte motosiklete binip, el sallayarak Adana Şehir Hastanesi’ne geçti

