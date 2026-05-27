        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: İki kardeş 4 yıl arayla aynı kaderi paylaştı | Bursa haberleri | Son dakika haberleri

        İki kardeş 4 yıl arayla aynı kaderi paylaştı!

        Bursa'da, refüje çarpıp devrilen motosikletin ölen sürücüsü 39 yaşındaki Ertuğ Toker'in kardeşi 29 yaşındaki Ertan Toker'in de, 4 yıl önce motosiklet kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Ertuğ Toker, gözyaşlarıyla toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Mayıs 2026 - 09:10 Güncelleme:
        Bursa'da kaza, dün sabah saat 03.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi’nde meydana geldi. Kurye olarak çalıştığı belirtilen Ertuğ Toker’in (39) kontrolünü kaybettiği motosiklet, refüje çarparak devrildi.

        Ertuğ Toker, 39 yaşında hayatını kaybetti.
        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Toker’in hayatını kaybettiği belirlendi. Toker'in cenazesi incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı.

        4 YIL ÖNCE DE KARDEŞİ AYNI KADERİ YAŞADI

        Bursaspor’un taraftar grubu Teksas’ın eski başkanlarından olan Ertuğ Toker’in, 4 yıl önce de kardeşi Ertan Toker’i (29) motosiklet kazasında kaybettiği bildirildi.

        ARACA VE BARİYERLERE ÇARPMIŞTI

        18 Eylül 2022’de Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi Beşevler Metro İstasyonu mevkiinde meydana gelen kazada, Ertan Toker, motosikletiyle önünde giden hafif ticari araca, ardından da demir bariyerlere çarpmış, bariyerlerin arasında sıkışarak hayatını kaybetmişti. Ertan Toker, AKUT gönüllüsüydü.

        GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

        Ağabey Ertuğ Toker'in cansız bedeni yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alındı. Toker, Altıparmak Camii'nde öğlen namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

