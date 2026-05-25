AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kendi meselelerini çözemeyenler, sürekli olarak Sayın Cumhurbaşkanımızı, AK Partimizi, Cumhur ittifakını hedef alması kabul edilemez. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu:

"Siyasi tartışmaları yakından takip ediyoruz. CHP'lilerin kendi içindeki bu çatışma birilerinin kasti biçimde AK Parti üzerinden yürütülen bir yalan siyasetine dönüşmüş durumda. Özellikle Sayın Özel, Cumhurbaşkanımıza karşı haddini aşan ifadelerde bulunuyor. Biz siyasi eleştiriyi saygıyla karşılarız. Demokrasimizin olgunluğu içinde yeri vardır. Biz de kıymet veririz. Ama siyasi tehdit içeren tüm ifadelerini sayın Özel'e iade ediyoruz.

İş şantaj, tehdit, hakaret boyutuna ulaşırsa buna izin vermeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Bu ifadeleri kullananlarla hukuk önünde mücadele edeceğiz. Türkiye'nin siyasi hayati pek çok krizin içinden geçmiştir.

Kendi meselelerini çözemeyenler, sürekli olarak Sayın Cumhurbaşkanımızı, AK Partimizi, Cumhur ittifakını hedef alması kabul edilemez. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir. Arzumuz, sağduyunun sükunetin, siyasi aklın hakim olduğu bir ortamda gerçeğin konuşulmasıdır.

"HİÇBİR PARTİ BU OLAYIN TARAFI DEĞİLLERDİ"

Bugün gelinen nokta, CHP'lilerin, CHP'lilerin iç mücadelesiyle ortaya çıkmasıdır. Hiçbir parti bu olayın tarafı değillerdi. İlk iddialar CHP milletvekilliği yapmış kişiler tarafından gündeme getirildi. Özgür Özel, bu iddiaları ciddiye alıp değerlendirmek yerine başka işlerle ilgilendi ve yargı harekete geçti.

Yargının değerlendirmesi sonucu da bu tablo ortaya çıktı. Sık sık şunu söylüyor Özel, 'Siyaset, yargı üzerinden dizayn ediliyor.' AK Parti, askeri vesayete karşı olduğu gibi yargı vesayetine de karşı durmuştur. Bunun mücadelesini biz verdik. Biz siyasetin ekonomik yolsuzluk yoluyla dizayn edilmesine de karşı çıktık. Bir siyasetin oyunlarla dizayn edilmesine de karşı çıktık. Delilleri yargı inceliyor ve bir neticeye varıyor.

Yargının kendi işinin yapmasına karışmamak da çok önemlidir. Ne çıktı ortaya hep beraber gördük ki demokrasinin güvenliğini tehdit eden bir takım kumpaslar, oyunlar ortaya çıkmıştır. Siyasetin yargı eliyle dizayn edilmesi ne kadar yanlışsa, siyasetin ekonomik yolsuzluklarla da dizayn edilmesi o kadar yanlıştır. Bu yaklaşım başka şeyleri örtmeye çalışmaktan başka bir şey değildir.

"SANDIĞIN PARTİSİ BİZİZ"

Diyor ki Özel, 'Bu yaşananlar AK Parti yargı kolları tarafından yapılıyor.' AK Parti'de yargı kolları yok ama sizin yolsuzluktan sorumlu bir kolunuz var. Ama siz bunları himaye ettiniz. Siz kendi siyasi partinizdeki yolsuzluk kollarıyla uğraşsaydınız. Bunu söylemek dünyanın en büyük yalanıdır.

Dolayısıyla AK Parti'ye yakıştırılacak en son şey Özgür Özel'in söyledikleri. Siz post-modern darbeleri destekleyen siyasi bir gelenekten geliyorsunuz. Meydanların partisi biziz. Sandığın partisi biziz. Beğenmediğiniz bir yargı kararı, siyasi dizayn olarak yaklaşmanızın bir anlamı yok. Özel, ismi geçenlerin kendisinin evladı olduğunu söyledi. Bakın bu particilik değil kabileciliktir. Biz vesayetin siyasi kabilecilik kısmında değiliz. Bir soru soruluyor, Atatürk istismarcılığına soyunuyorsunuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ortak değerimizdir. Ne zaman siyasetin üzerine gölge düşürseniz sürekli olarak Atatürk'ü istismar ediyorsunuz.

"ASIL DEĞİŞMESİ GEREKEN ZİHNİYET TÜZÜĞÜDÜR"

2-3 yıl evvel partimizin bir toplantısında konuşurken, CHP'nin içi Ortadoğu'dan daha karışık demiştim. Şimdi bakıyorum CHP'nin içi Ortadoğu'dan fersah fersah karışıkmış. Sürekli örtbas etme faaliyeti içindesiniz ama bunu bizim üzerimizden size yaptırmayız. Biz demokrasi mücadelesi vermiş bir partiyiz, siz ise demokrasiyi sabote eden bir geleneğe sahipsiniz. Biz hukukun içinde hareket ediyoruz. Yargıya müdahale etmemiz gerektiğini söylüyorsunuz. Biz bu olayın hiçbir tarafında değiliz, hiçbir tarafında da olmamıza gerek yok. Sayın Cumhurbaşkanımızı bir günlük mesaisi, bu muhalefet partilerinin tamamının bir yıllık mesaisinden fazladır.

Bizim gündemimize bu tür gelişmeleri alacak vaktimiz yok. Delege iradesine baskının araştırılması gerekiyorsa yargıya saygı duymak durumundayız. Asıl değişmesi gereken zihniyet tüzüğüdür. Tamamen demokrasi karşıtı bir zihniyet söz konusudur.

"VATANDAŞLARIMIZ BUNU HAK ETMİYOR"

CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımız bunu hak etmiyor. CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımıza hesap verme borçları vardır. Bunun bir izahını yapmakla mükellefsiniz. Yani CHP adasında kim elenmiş, adadan kim gönderilmiş bunlar bizi hiç ilgilendirmez. Biz Sayın Kılıçdaroğlu ile de; Sayın Özel ve ekibiyle de mücadele ettik. Dolayısıyla bu sizi ilgilendirmektedir. AK Parti ve Cumhur ittifakı kendi gündemine sahiptir.

Bir de kitapçıları, kahve mekanlarını bölmeye çalıştılar. Kaostan beslenmeye çalışmaktadırlar. Siz hem kaos çıkarmak için bu kadar iştahlı olacaksınız sonra demokrasiden bahsedeceksiniz. Miting meydanında gazeteci yumrukluyorsunuz kendi partinize zarar veriyorsunuz. Gelinen noktada bunu Atatürk istismarıyla örtmeniz mümkün olmayacaktır. Siyaset sağduyu ve çözüm üretme sanatıdır.

"TOMA'NIN ÜZERİNE NE İŞİ VAR"

Bir siyasetçinin TOMA'nın üzerinde ne işi var? Bir parti lideri ya parti otobüsünde ya kürsüde konuşur. Polisimiz oraya can güvenliğini sağlamak için gelmiş. Kürsüde var olamayanlar TOMA'ların üzerine tırmanıyorlar. Bizim Türkiye Yüzyılı, Terörsüz Türkiye gibi ilgilenilmesi gereken birçok gündemimiz var.

İran merkezli olarak gündeme gelen tartışmalarla ilgili olarak biz bu toplantılara şahit oluyoruz tarafların barış görüşmelerine. Sayın Cumhurbaşkanımız bu görüşmelerde kilit aktördür. Liderlerin katıldığı tele konferansta Sayın Cumhurbaşkanımız, gerek Hürmüz meselesi gerek nükleer gerekse barışla ilgili olarak düşüncelerini iletti ve komşu ülkelerden de büyük destek gördü. Nerede ise her uluslararası zeminde Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk gündem maddesi Gazze'dir.

Bilgi Üniversitesi faaliyetlerine devam edecek. Kamu yararı Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilmiştir kendileri de kamu yararını ve akademik hayatını düşünerek takdir hakkını kullanmıştır.

Torba kanun ile ilgili bir taslak yansıdı kamuoyuna. İfade özgürlüğüyle ilgili başlıkta aydınlarımız ve vatandaşlarımız bizle görüşlerini paylaştılar. İfade özgürlüğü konusunda biz hassasız. Bu adı üzerinde taslak bir metindir ve değerlendirme sürecinin devam ettiğini belirtmek isterim. Kesinleşmiş bir şey değildir, yanlış görülen hususları elbette değerlendireceğiz.

Bu bayram bütün insanlığa barış ve umut getirdiği gibi öncelikle Gazze'deki çocuklara ve kadınlara barış ve esenlik getirsin."