Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Suudi Arabistan'dan flaş iddia: Jorge Jesus imzayı atıyor!

        Suudi Arabistan'dan flaş iddia: Jorge Jesus imzayı atıyor!

        Fenerbahçe ile de ismi anılan teknik direktör Jorge Jesus'un Al Nassr'da kalacağı iddia edildi. Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Portekizli teknik adam, bu sezon şampiyonluğa taşıdığı Al Nassr ile 1 yıl daha anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 11:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Nassr'ı 7 yıl sonra şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Jorge Jesus, kulübünde kalmaya karar verdi.

        2

        Son dönemde ismi Fenerbahçe ile anılan Portekizli teknik adamın Suudi Arabistan ekibiyle sözleşmesi sona ererken, yapılan son görüşmenin ardından tarafların yeniden anlaşmaya vardığı iddia edildi.

        3

        Şampiyonluk maçı sonrası Al Nassr'dan ayrılacağını açıklayan Jesus'un sürpriz bir kararla Suudi kulübüyle sözleşme uzatmaya karar verdiği öne sürüldü.

        4

        Suudi gazeteci Bukairy'nin haberine göre; 72 yaşındaki teknik adam, Al Nassr ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

        5

        Takım kaptanı Cristiano Ronaldo'nun Portekizli teknik adamla sözleşme yenilenmesi için yönetime baskı yaptığı ve bu gelişme sonrası somut adımların atıldığı ifade edildi. Kısa süre içerisinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

        6

        FENERBAHÇE'Yİ İŞARET ETMİŞTİ!

        Jorge Jesus, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 2022-2023 sezonunda çalıştırdığı Fenerbahçe'ye geri dönebileceğinin sinyallerini vermişti.

        Deneyimli çalıştırıcı, basına yansıyan açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

        7

        “Her yerde kazandım. Şampiyon olamadığım tek yer Fenerbahçe’ydi. Belki de Fenerbahçe’de tamamlanması gereken bir hikayem vardır. Bu da ihtimallerden biri. Sadece Fenerbahçe değil, Türkiye’den başka bir takım da bana teklif yaptı. Türkiye’de üç büyük takım var: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş. Bu üçünden ikisi benimle ilgilendi. İkinci takım şimdilik sır olarak kalsın.”

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda

        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek
        Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne gidecek
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Ucuz kasko için 'çıkma'düzünlemesi
        Ucuz kasko için 'çıkma'düzünlemesi
        Çingene Kızı mozaiğinin kayıp parçası yeniden Türkiye’de
        Çingene Kızı mozaiğinin kayıp parçası yeniden Türkiye’de
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        NFC tabanlı dolandırıcılık yüzde 188 arttı!
        NFC tabanlı dolandırıcılık yüzde 188 arttı!
        Fenerbahçe şampiyonluğu neden kaybetti?
        Fenerbahçe şampiyonluğu neden kaybetti?
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        ABD ve İran anlaşacak mı?
        ABD ve İran anlaşacak mı?
        Bir barajda daha kapaklar açıldı! Tam 18 yıl sonra!
        Bir barajda daha kapaklar açıldı! Tam 18 yıl sonra!
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Roma'da mutlu son
        Roma'da mutlu son
        Sibel Kekilli evlendi
        Sibel Kekilli evlendi
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        Bu fotoğraftaki 5 kişi artık yok!
        Bu fotoğraftaki 5 kişi artık yok!
        Mustafa Sandal’ın eski bacanağı 'Kırmızı bültenle yakalanmıştı... Cinayet olayında yeni görüntüler çıktı!
        Mustafa Sandal’ın eski bacanağı 'Kırmızı bültenle yakalanmıştı... Cinayet olayında yeni görüntüler çıktı!
        Kayıp olarak aranıyordu... Tabiat parkındaki gölette kadın cesedi!
        Kayıp olarak aranıyordu... Tabiat parkındaki gölette kadın cesedi!
        Bilgi Üniversitesi’ni kapatma kararı iptal edildi
        Bilgi Üniversitesi’ni kapatma kararı iptal edildi