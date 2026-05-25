Suudi Arabistan'dan flaş iddia: Jorge Jesus imzayı atıyor!
Fenerbahçe ile de ismi anılan teknik direktör Jorge Jesus'un Al Nassr'da kalacağı iddia edildi. Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Portekizli teknik adam, bu sezon şampiyonluğa taşıdığı Al Nassr ile 1 yıl daha anlaşma sağladı.
Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Nassr'ı 7 yıl sonra şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Jorge Jesus, kulübünde kalmaya karar verdi.
Son dönemde ismi Fenerbahçe ile anılan Portekizli teknik adamın Suudi Arabistan ekibiyle sözleşmesi sona ererken, yapılan son görüşmenin ardından tarafların yeniden anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Şampiyonluk maçı sonrası Al Nassr'dan ayrılacağını açıklayan Jesus'un sürpriz bir kararla Suudi kulübüyle sözleşme uzatmaya karar verdiği öne sürüldü.
Suudi gazeteci Bukairy'nin haberine göre; 72 yaşındaki teknik adam, Al Nassr ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.
Takım kaptanı Cristiano Ronaldo'nun Portekizli teknik adamla sözleşme yenilenmesi için yönetime baskı yaptığı ve bu gelişme sonrası somut adımların atıldığı ifade edildi. Kısa süre içerisinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
FENERBAHÇE'Yİ İŞARET ETMİŞTİ!
Jorge Jesus, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 2022-2023 sezonunda çalıştırdığı Fenerbahçe'ye geri dönebileceğinin sinyallerini vermişti.
Deneyimli çalıştırıcı, basına yansıyan açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:
“Her yerde kazandım. Şampiyon olamadığım tek yer Fenerbahçe’ydi. Belki de Fenerbahçe’de tamamlanması gereken bir hikayem vardır. Bu da ihtimallerden biri. Sadece Fenerbahçe değil, Türkiye’den başka bir takım da bana teklif yaptı. Türkiye’de üç büyük takım var: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş. Bu üçünden ikisi benimle ilgilendi. İkinci takım şimdilik sır olarak kalsın.”