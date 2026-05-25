        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Rakamlarla sezonun özeti: Fenerbahçe şampiyonluğu neden kaybetti!

        Rakamlarla sezonun özeti: Fenerbahçe şampiyonluğu neden kaybetti?

        2025-2026 sezonunda Fenerbahçe birçok temel istatistikte ligin zirvesinde yer almasına rağmen şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdı. Sarı-lacivertliler; şut, isabetli şut, korner, ikili mücadele ve xGA (rakip gol beklentisi) gibi alanlarda lider olurken, Galatasaray topa sahip olma, pas kalitesi, rakip ceza sahasında etkinlik ve bitiricilikte öne çıktı. Fenerbahçe'nin en büyük sorunu ise üretimi galibiyete çevirememesi oldu. Yalnızca 2 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, 11 beraberlikle kritik puan kayıpları yaşadı. Özellikle düşük orta isabet oranı ve hücum çeşitliliğindeki problemler, takımın hücumlarını bireysel çözümlere bağımlı hale getirdi. Galatasaray ise daha verimli hücum eden, kritik anları daha iyi oynayan ve maçları bitirmeyi başaran takım olarak sezonu şampiyon tamamladı.

        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 10:36 Güncelleme:
        Fenerbahçe şampiyonluğu neden kaybetti?

        Süper Lig'de 2025-2026 sezonu tamamlanırken istatistikler ortaya ilginç bir tablo çıkardı çünkü birçok temel veride ligin en iyi takımı gibi görünen Fenerbahçe, sezonu şampiyon tamamlayamadı. Şampiyonluğa uzanan taraf ise daha dengeli, daha verimli ve kritik anları daha iyi oynayan Galatasaray oldu.

        Sezon sonunda iki takım da ligi 77 golle tamamladı. Ancak bu aynı gol sayısına tamamen farklı yollarla ulaşıldı. Galatasaray daha kontrollü, daha organize ve daha sürdürülebilir bir hücum yapısıyla skor üretirken; Fenerbahçe daha fazla deneyen, daha fazla şut atan ama zaman zaman verimlilik problemi yaşayan bir takım görüntüsü verdi.

        Bunun ilk işareti topa sahip olma ve pas istatistiklerinde ortaya çıktı. Galatasaray sezon sonu istatistiklerinde; topla oynama (%62), maç başı toplam pas (508,5), isabetli pas (443,8) ve rakip sahada isabetli pas (207,5) verilerinde ligin lideri oldu. Bu istatistiklerin tamamı da birbirine bağlıydı çünkü yüksek topa sahip olma oranı yalnızca pas yapmak anlamına gelmedi; oyunu rakip yarı sahaya yıkmak, rakibi savunmaya zorlamak ve maç temposunu kontrol etmek anlamına geldi. Galatasaray’ın rakip ceza sahasında topla buluşmada da lider olması (29,1) tesadüf değildi. Sürekli rakip yarı sahada oynayan takım doğal olarak ceza sahasına daha fazla giriş yaptı.

        Bu baskının sonucu olarak Galatasaray aynı zamanda ligin en yüksek xG (gol beklentisi) değerine ulaştı. (70,9). Daha da önemlisi bunu 77 gole çevirdi. Yani sarı-kırmızılılar yalnızca pozisyon üretmedi, ürettikleri pozisyonların kalitesini de son derece verimli kullandı. Bitiricilik yüzdesinde %13,8 ile zirvede olmaları da bunu doğruladı. Özellikle büyük şansların gole dönüşüm oranı Galatasaray’ın şampiyonluğundaki en önemli detaylardan biri oldu.

        EN FAZLA DENEYEN TAKIM FENERBAHÇE

        Fenerbahçe’nin verileri ise farklı bir hikaye anlattı. Sarı-lacivertliler maç başı toplam şut (17,2) ve isabetli şut (6,3) alanlarında ligin zirvesinde yer aldı. Yani en fazla deneyen takım Fenerbahçe'ydi. Ancak burada kritik nokta şut kalitesi ve hücum çeşitliliği oldu. Çünkü Fenerbahçe çok şut çekmesine rağmen xG’de (gol beklentisi) Galatasaray’ın gerisinde kaldı (66,6). Bu da şutların önemli bölümünün düşük kaliteli pozisyonlardan geldiğini gösterdi.

        BİREYSEL DENEMELERLE ÇÖZÜM ARADI

        Bu veri doğrudan ceza sahası dışı gol istatistikleriyle de alakaydı. Fenerbahçe’nin ceza sahası dışından 11 gol atarak bu alanda açık ara lider olması ilk bakışta olumlu görünse de bu durum aynı zamanda takımın zaman zaman kilitlenen hücumları uzaktan şutlarla çözmeye çalıştığını da gösteriyor. Yani Fenerbahçe’nin hücumlarının önemli bölümü sabırlı hücumlarından değil, bireysel denemelerden beslendi.

        FENERBAHÇE ORTA İSTATİSTİKLERİNDE ALARM VERDİ: LİGİN DİBİNDE!

        Bu tablo özellikle orta istatistiklerinde daha net görüldü. Fenerbahçe, ligin en fazla korner kullanan takımı olmasına rağmen maç başı isabetli ortada yalnızca 4,4 ile 9. sırada kaldı. İsabetli orta yüzdesinde ise %20 ile 17. sıraya yani ligin dibine kadar düştü. Bu verinin de çok kritik olması doğrudan kafa golü sayısıyla bağlantılı.

        Galatasaray maç başı 6,5 isabetli orta yapıp 12 kafa golü üretirken, Trabzonspor 5,3 isabetli orta ve %29,4 orta başarısıyla tam 20 kafa golüne ulaştı. Fenerbahçe ise çok fazla kenar ortası ve duran top kullanmasına rağmen yalnızca 10 kafa golü atabildi.

        Bu durum şunu gösteriyor: Fenerbahçe hücum ederken sürekli rakip ceza sahasına yerleşti ancak kenar organizasyonlarını yeterince kaliteli kullanamadı. Bu nedenle hücumların önemli bölümü ya ikinci toplara ya da uzaktan şutlara dönüştü. Hücum çeşitliliği kağıt üzerinde yüksek görünse de üretimin önemli kısmı benzer senaryolardan geldi.

        DAHA AZ AMA KALİTELİ ŞUT

        Galatasaray’ın farkı ise tam burada ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar hem akan oyunda 48 gol attı hem de ceza sahası içinden 68 gol buldu. Bu iki veri birbirini tamamladı çünkü Galatasaray hücumlarının önemli bölümünü rakip ceza sahasında sonuçlandırdı. Sürekli ceza sahasına giren, kısa paslarla rakip savunmayı bozan ve doğru şut açısını bulan bir yapı ortaya koydu. Bu nedenle daha az şut çekmelerine rağmen daha kaliteli hücum ürettiler.

        GALATASARAY'IN SAVUNMA KONSANTRASYONU DAHA YÜKSEK

        Savunma tarafında da iki takım arasında önemli bir fark oluştu. Fenerbahçe xGA’da (rakip gol beklentisi) ligin en iyi takımı oldu (30,2). Yani rakiplerine en az kaliteli pozisyon veren takım onlardı. Buna rağmen sezonu 37 gol yiyerek tamamladı. Galatasaray ise daha yüksek xGA’ya rağmen yalnızca 30 gol yedi.

        Bu farkın temel nedeni maç yönetimi oldu. Galatasaray kritik anlarda savunma konsantrasyonunu korudu ve rakibin bulduğu sınırlı fırsatları daha iyi savundu. Fenerbahçe ise az pozisyon vermesine rağmen özellikle maçların kırılma anlarında basit goller yedi. Bunun sonucu olarak da “gol yemeden bitirilen maç” sayısında Galatasaray’ın gerisinde kaldılar. Üstelik Göztepe’nin bile bu alanda iki büyüklerin önünde olması dikkat çekici bir detay oldu.

        ÜRETİMİ GALİBİYETE ÇEVİREMEDİ

        Fenerbahçe’nin şampiyonluğu kaybetmesindeki en büyük nedenlerden biri de üretimi galibiyete çevirememesi oldu.

        Sarı-lacivertliler yalnızca 2 mağlubiyet aldı ancak tam 11 beraberlik yaşadı. Bu durum istatistiklerin saha içindeki karşılığını net biçimde anlattı çünkü Fenerbahçe birçok maçta rakibinden daha fazla şut çekti, daha fazla hücum etti, daha fazla topa sahip oldu ancak skor avantajını koruyamadı veya maçı koparamadı.

        Galatasaray ise tam tersine maçları bitiren takım oldu. 24 galibiyet almalarının temel nedeni buydu. Sarı-kırmızılılar özellikle iç sahada rakiplerini baskıyla boğup o baskıyı doğrudan sonuca çevirdi. Fenerbahçe’nin 6 iç saha beraberliği yaşaması da sezonun kırılma noktalarından biri oldu.

        Sonuç olarak sezonun verileri gösteriyor ki Fenerbahçe ligin en fazla deneyen ve en fazla baskı kuran takımlarından biri olurken en fazla kırılgan takımlardan da biriydi. Galatasaray ise daha dengeli, daha verimli ve oyunun kritik anlarını daha doğru oynayan taraftı. Şampiyonluğu belirleyen şey de toplam istatistik üstünlüğü değil, o istatistiklerin maç kazandırma kalitesi oldu.

