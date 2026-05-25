Kılıçdaroğlunun bazı yakın kurmayları, CHP Genel Merkezine geldi

09:00 24/05/2026

CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler

CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, CHP Grup Başkanlığı'na aday oldu ve toplantıda yapılan seçimle CHP Grup Başkanı seçildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararıyla CHP Genel Başkanı olarak görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu da, "CHP'yi kuruluşundaki kodlara kavuşturacağız. Partiye çok eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili hiçbir eleştiri gelmemişti, şimdi geliyor. Bunları düzeltmemiz gerekiyor" açıklamasında bulundu. Bugün de CHP Genel Merkezi önünde tahliye gerginliği yaşandı. İcra memurları ve polislerin tahliyenin tebliği için gittiği CHP Genel Merkezi'de polisler ile partililer arasında arbede yaşandı. Arbededen bir süre sonra CHP Grup Başkanı Özgür Özel, binadan ayrıldı. Özel, genel merkezden ayrılırken yaptığı açıklamada, "Babaocağını geri almak üzere çıkıyoruz. Bize kaybetmek, yenilgi yakışmıyor" dedi. İşte mutlak butlan kararının ardından CHP'deki son gelişmeler...