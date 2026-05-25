        Haberler Gündem Politika CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler

        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler

        CHP'de mutlak butlan kararı sonrası dün, CHP Genel Merkezi'nde yaşanan büyük gerilim yaşandı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle CHP Genel Merkezi boşaltılırken, CHP Grup Başkanı Özgür Özel de Meclis'e yürüdü.

        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 07:56
        Kılıçdaroğlunun bazı yakın kurmayları, CHP Genel Merkezine geldi

        Mahkemece CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlunun bazı kurmayları, CHP Genel Merkezinde incelemelerde bulundu. Öte yandan, Genel merkez binasında temizlik çalışması yapıldı.

        ÖZEL YAVAŞ İLE GÖRÜŞTÜ

        Mahkemece tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, TBMM'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi. Özel'in TBMM'deki makamında gerçekleşen görüşme basına kapalı yapıldı.

        OLAYLARLA İLGİLİ SORUŞTURMA

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Merkezi çevresinde yaşanan izinsiz gösteriler, kolluğa direnme ve bir kişinin yaralandığı araçlı saldırı iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı

        Müslim Sarı: Kılıçdaroğlu Parti Meclisi'ni toplayacak

        24. Dönem CHP Milletvekili Müslim Sarı, Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu şu an konutunda. Bayram sonuna doğru genel merkeze gelecek. Ardından Parti Meclisi'ni toplayacak" dedi

        Mahir Polat: Disipline sevk edilecekler var

        CHP'li Mahir Polat, "Kemal Bey bugün genel merkeze gitmez. Disipline sevk edilecekler var. Kemal Bey'e hain diyenlerin partiyle ilişiği kesilir." açıklamasında bulundu

        Özgür Özel, Genel Merkez'den Meclis'e yürüdü

        İstinaf mahkemesinin kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, CHP Genel Merkezi'nin teslim edilmesi için Ankara Emniyeti'ne ikinci kez başvurdu. Ankara Valiliği'nin emniyete tahliye talimatı vermesinin ardından polis ekipleri genel merkeze gelirken, CHP içinde yaşanan gerilim sonrası Özgür Özel ve Kılıçdaroğlu'nun yeniden görüştüğü öğrenildi. CHP'li Murat Emir, acil kurultay çağrısı yaparken, Kılıçdaroğlu cephesi ise "yargı kararına uyulmalı" mesajı verdi. İcra memurları ve polislerin tahliyenin tebliği için gittiği CHP Genel Merkezin'de polisler ile partililer arasında arbede yaşandı. Polis müdahalesinin ardından CHP Grup Başkanı Özgür Özel, genel merkezden ayrılırken yaptığı açıklamada, "Babaocağını geri almak üzere çıkıyoruz" dedi. Özel, daha sonra ekibi, partililer ve destek amacıyla genel merkeze giden vatandaşlar ile Meclis'e yürüdü.

        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler

        CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, CHP Grup Başkanlığı'na aday oldu ve toplantıda yapılan seçimle CHP Grup Başkanı seçildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararıyla CHP Genel Başkanı olarak görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu da, "CHP'yi kuruluşundaki kodlara kavuşturacağız. Partiye çok eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili hiçbir eleştiri gelmemişti, şimdi geliyor. Bunları düzeltmemiz gerekiyor" açıklamasında bulundu. Bugün de CHP Genel Merkezi önünde tahliye gerginliği yaşandı. İcra memurları ve polislerin tahliyenin tebliği için gittiği CHP Genel Merkezi'de polisler ile partililer arasında arbede yaşandı. Arbededen bir süre sonra CHP Grup Başkanı Özgür Özel, binadan ayrıldı. Özel, genel merkezden ayrılırken yaptığı açıklamada, "Babaocağını geri almak üzere çıkıyoruz. Bize kaybetmek, yenilgi yakışmıyor" dedi. İşte mutlak butlan kararının ardından CHP'deki son gelişmeler...

        Posteri indirildi

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in genel merkezde bulunan posteri indirildi

