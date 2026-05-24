Müslim Sarı: Kemal Kılıçdaroğlu Parti Meclisi'ni toplayacak

Habartürk'e açıklamalarda bulunan CHP 24. Dönem Milletvekili Müslim Sarı şunları aktardı: Sayın Genel Başkan konutunda. Bir gereklilik var. Önümüzdeki süreçte partinin yetkili organları toplanacak. Yol haritasına ilişkin ilerlenecek. Partinin yetkili organı, Parti Meclisi'dir. Parti Meclisi toplanması birinci önceliğimiz. Bayramdan sonra PM'yi toplama planı var.

"BAYRAM BİR FIRSAT, KUCAKLAŞACAĞIZ"

Sayın Genel Başkanımız şu anda kendi ofisinde. Bayram sonuna doğru genel merkeze gelecek. Şu anda ilk önce partinin meşru yasal organlarını sözkonusu karar çerçevesinde teşkili ile ilgili süreçleri tamamlayacağız. İlk toplantı PM ve Disiplin Kurulu Toplantısı olacak. Özgür Beyle ve diğer milletvekili arkadaşlarımızla temas kurulacaktır. Önümüzdeki günler bayram. Bayram da bir fırsat. Kucaklaşarak bu süreci götüreceğiz.

"KILIÇDAROĞLU ÜZGÜN"

CHP Genel Merkezi’nde yaşanan olayların büyümemesi için çaba gösterdiklerini belirten Müslüm Sarı, "Kılıçdaroğlu üzgün. Bu görüntülerin ortaya çıkmasını kimse arzu etmiyor. Bizler de arzu etmiyoruz, hepimiz çok üzüldük. Partinin içi çok harap, gerçekten çok üzücü. 103 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilk defa böyle bir olay ortaya çıkıyor. Biz bu olayların ortaya çıkmaması için elimizden gelen çabayı sarf ettik ama maalesef gerçekleştiremedik. o anda genel merkezin içinde bulunan yöneticilerimizle bir diyalog kuramadık. İlk defa Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri partisine içeri giremedi. Biz içeri girip aklıselim yol bulalım istedik ama bu gerçekleşmedi. Dolayısıyla genel başkan da bu manzaradan dolayı son derece üzgün. Böyle bir süreçte kendisiyle karşılıklı değerlendirme yaptık. Önümüzdeki süreçte partinin yetkili organları toplanacak ve bu yetkili organları bir yol haritası belirleyecek. Bu yol haritasına göre de hızlı bir şekilde ilerlenecek" açıklamasında bulundu.

"DÜŞMAN DEĞİLİZ"

Parti meclisinin toplanmasının birinci öncelikleri olduğunu aktaran Sarı, şu ifadelere yer verdi:

"Parti meclisini bayram sonunda toplama planımız var. Bununla ilgili bir değerlendirme yapıldı. Genel başkan da bayramdan sonra yani parti meclisinden önce genel merkezdeki kendi makamına gelecektir. Bu süreci de şimdilik genel merkeze gelmeden önce kendi ofisinden takip edecek. Biz farklı partilerden insanlar değiliz, düşman değiliz. Neticede genel başkan, Özgür Bey'le de, diğer milletvekili arkadaşlarımıza da temas kuracaktır. Temas kurulmayacak diye bir durum yok. Önümüzdeki bayram da bir fırsat. Bu süreçte, kucaklaşarak, birleşerek bu süreci götüreceğiz."