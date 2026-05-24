Cannes Film Festivali son gününde kırmızı halıda şıklık yarışı

79. Cannes Film Festivali'nin 11 günlük maratonu dün akşam düzenlenen kapanış töreniyle sona erdi. Altın Palmiye Ödülü'nü 'Fjord' filmiyle Romanyalı yönetmen, senarist ve yapımcı Cristian Mungiu kazandı. Mungiu, bu ödülü kariyerinde ikinci kez aldı.

Jüri başkanlığını Güney Koreli usta yönetmen Park Chan-wook'un üstlendiği festivalde,'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahipleri 'Soudain' filmindeki performanslarıyla Belçikalı Virginie Efira ve Japon oyuncu Tao Okamoto olurken, 'Coward' filmindeki rolleriyle En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü Fransız oyuncu Valentin Campagne ve Belçikalı oyuncu Emmanuel Macchia paylaştı.