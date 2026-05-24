Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Cannes Film Festivali son gününde kırmızı halıda şıklık yarışı

        Cannes Film Festivali son gününde kırmızı halıda şıklık yarışı

        Bu yıl 79'uncusu düzenlenen Cannes Film Festivali, dün akşam ünlü isimlerin kırmızı halı geçidi ve ardından yapılan ödül töreniyle sona erdi. İşte Cannes'a şık kapanıştan yansıyanlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Mayıs 2026 - 10:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        79. Cannes Film Festivali'nin 11 günlük maratonu dün akşam düzenlenen kapanış töreniyle sona erdi. Altın Palmiye Ödülü'nü 'Fjord' filmiyle Romanyalı yönetmen, senarist ve yapımcı Cristian Mungiu kazandı. Mungiu, bu ödülü kariyerinde ikinci kez aldı.

        Jüri başkanlığını Güney Koreli usta yönetmen Park Chan-wook'un üstlendiği festivalde,'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahipleri 'Soudain' filmindeki performanslarıyla Belçikalı Virginie Efira ve Japon oyuncu Tao Okamoto olurken, 'Coward' filmindeki rolleriyle En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü Fransız oyuncu Valentin Campagne ve Belçikalı oyuncu Emmanuel Macchia paylaştı.

        2

        Polonyalı yönetmen Pawel Pawlikowski, İspanyol yönetmen ve aktörler Javier Ambrossi ve Javier Calvo 'The Black Ball' ve 'Fatherland' filmleriyle 'En İyi Yönetmen Ödülü'ne layık görüldü.

        Büyük ödüllerin verildiği Cannes'da dün gece şık bir kapanıl seremonisi düzenlendi. Dünyaca ünlü yıldızlar, göz alıcı stilleriyle kırmızı halıda poz verdi. Jüri üyesi Demi Moore'un yanı sıra Eva Longoria, Penelope Cruz, Tilda Swinton, Zoe Saldana gibi Hollywood yıldızları, Fransız şehrinde şıklıklarını yarıştırdı. İşte Cannes'ın kapanış kırmızı halısından yansıyanlar...

        3

        Penelope Cruz

        4

        Zoe Saldana

        5

        Eva Longoria

        6

        Demi Moore

        7

        Tilda Swinton

        8

        Renate Reinsve

        9

        Zoe Saldana ve Marco Perego

        10

        Iris Knobloch ve Abadie

        11

        Eva Longoria

        12

        Cristian Mungiu ve Renate Reinsve

        13

        Demi Moore

        14

        Isabelle Huppert

        15

        Penelope Cruz

        16

        Tilda Swinton

        17

        Ruth Negga

        18

        Stella Maxwell

        19

        Isabelle Huppert

        20

        Aishwarya Rai Bachchan

        21

        Geena Davis

        22

        Roselyn Sánchez

        23

        Sofia Carson

        24

        Sofia Carson

        25

        Aishwarya Rai Bachchan

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çocuklarının Gözü Önünde Eşini Öldürüp İntihar Etti

        Sakarya'nın Kocaali ilçesinde çocuklarının gözü önünde tartıştığı eşini boğazını keserek öldüren şahıs, aynı bıçakla kendi boğazını keserek intihar etti.

        #Demi Moore
        #Eva Longoria
        #Cannes Film Festivali
        #cannes son gün
        #cannes kapanış
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Genel merkezin teslimini talep ederiz"
        "Genel merkezin teslimini talep ederiz"
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        CHP'de mutlak butlan sonrası son gelişmeler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        Trump "anlaşma yakın" dedi, İran ne dedi?
        İsrail basını yazdı: Tel Aviv ABD-İran anlaşmasından endişeli
        İsrail basını yazdı: Tel Aviv ABD-İran anlaşmasından endişeli
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e yakın takip!
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e yakın takip!
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        Babalarının sürekli savurduğu tehdit, yasak aşk vahşetini ortaya çıkardı!
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        İki teker üzerinde yeni işçi sınıfı
        Jülide Kural'ın 'Kadir İnanır' sessizliği
        Jülide Kural'ın 'Kadir İnanır' sessizliği
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Meme kanserini teşhis eden elektronik sütyende sona gelindi
        Her yerde sağanak var! Meteoroloji'den uyarılar!
        Her yerde sağanak var! Meteoroloji'den uyarılar!
        Cannes'a şık kapanış
        Cannes'a şık kapanış
        Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri
        Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!
        Ege'nin kalbinde bütçe dostu rotalar!
        Hull City, 90+5'te Premier Lig'e yükseldi!
        Hull City, 90+5'te Premier Lig'e yükseldi!
        Çok fazla insan var ama hiç aşk yok!
        Çok fazla insan var ama hiç aşk yok!
        Çene kıran akran şiddeti
        Çene kıran akran şiddeti
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        Yemek kartında ne değişti?
        Yemek kartında ne değişti?