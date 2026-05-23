        Hull City: 1 - Middlesbrough: 0 | MAÇ SONUCU

        Hull City: 1 - Middlesbrough: 0 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Championship play-off finalinde Hull City, Middlesbrough'u 1-0 yenerek Premier Lig'e yükselti. 2026-2027 sezonunda Premier Lig'de mücadele etmeye hak kazanan ve önemli bir başarıya imza atan Hull City'e galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada Oliver McBurnie kaydetti.

        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 19:49 Güncelleme:
        Hull City, 90+5'te Premier Lig'e yükseldi!

        İngiltere Championship play-off finalinde Hull City ile Middlesbrough kozlarını paylaştı.

        Wembley'de oynanan müsabakayı 1-0'lık skorla kazanan Hull City, adını Premier Lig'e yazdırdı.

        Hull City'e galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada Oliver McBurnie attı.

        5 sezondur Championship'te mücadele eden ve en son 2016-2017 sezonunda Premier Lig'de yer alan Hull City, hasrete son verdi.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        Sezon boyunca kritik maçlarda rakibinin baskısını emen ve ilerleyen dakikalarda ceza alanında kendini kolayca gösteren Hull City, Wembley Stadı'ndaki tarihi maça da temkinli başladı. İlk 20 dakikalık bölümde kanatlardan yüklenen ve ceza alanında topla da buluşan Middlesbrough, boş alan bulmakta zorlandı.

        24. dakikada Coyle'un arka direkte kafa vuruşunda, kaleci Brynn son anda topu kornere tokatlarken, 38. dakikada ani gelişen Hull City atağında Millar kaleciyle karşı karşıya pozisyonda kaldı ancak İngiliz file bekçisi zamanında çıkarak topu uzaklaştırdı.

        Yarı final rövanşında Millwall karşısında attığı şık golle finalin kapısını aralayan Belloumi, 43. dakikada uzaktan Middlesbrough kalesini yokladı ancak top yandan auta gitti.

        45. dakikada sol taraftan Giles'in ceza alanına ortaladığı topa McBurnie'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten auta gitti.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

        İki takımın da tribünleri dolduran 84 bin 506 taraftarın desteğini arkasına alarak rakip kalede etkili olmaya çalıştığı ikinci yarıda, skor 90+5. dakikada değişti.

        Hirakawa'nın sol taraftan ceza alanına ortaladığı topu kaleci Brynn uzaklaştırmak istedi ancak meşin yuvarlağı önünde bulan McBurnie'nin vuruşunda, top ağlara gitti.

        Maçı 1-0 kazanan Hull City, gelecek sezon Premier Lig'de mücadele edecek.

        Championship'te daha önce ligi ilk iki sırada bitiren Coventry City ve Ipswich Town, Premier Lig'e doğrudan yükselmişti.

        HULL CİTY, 3. PLAY-OFF'U DA KAZANDI

        2016-2017 sezonundan bu yana ilk kez Premier Lig'e yükselmeyi hedefleyen Hull City, üçüncü kez mücadele ettiği play-off'tan da Premier Lig biletiyle ayrıldı.

        Hull City, daha önce 2008'de Bristol City'ye, 2016'da da Sheffield Wednesday'e karşı oynadığı iki play-off finalini de kazanmıştı.

