Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel dün, büyükşehir belediye başkanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmenin ardından bugün de iki önemli toplantı yapacak.

İLK TOPLANTI BELEDİYE BAŞKANLARIYLA

Özel dün, belediye başkanlarıyla gerçekleşen ve 2 saat süren toplantıda süreç değerlendirmesinde bulunmuş, toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da toplantıda yer almıştı. Akın, bu toplantı sonrası tekrar Kılıçdaroğlu'nun ofisine gitmişti.

ÖZEL, CHP GRUP BAŞKANI OLDU

Özel bugünkü programı ise saat: 11.00'de, CHP milletvekilleriyle bir araya geldi. Özel, milletvekilleriyle gerçekleştirdiği kapalı grup toplantısında CHP Grup Başkanlığı'na aday oldu ve toplantıda yapılan seçimle CHP Grup Başkanı seçildi.

ÖZEL, 110 MİLLETVEKİLİNİN DESTEĞİNİ ALDI

Özgür Özel, kapalı grup toplantısına katılan 96 milletvekilinden 95’inin oyu ile CHP TBMM Grup Başkanı oldu. Oylamada 1 oy ise geçersiz sayıldı. Toplantıya hastalık, cenaze ya da yurt dışında olma mazeretleri nedeniyle katılamayan 15 milletvekili de Özgür Özel’e desteklerini bildirdi.

İKİ VEKİL KILIÇDAROĞLU'NUN KONUTUNDA

Öte yandan Ankara Milletvekili Deniz Demir ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, kapalı grup toplantısına katılmak yerine Kılıçdaroğlu’nun konutuna geldi.

PARTİ MECLİSİNDE BAŞLIK: KURULTAY

Saat: 14.00'te Özel, CHP Parti Meclisi'nde 80 üyeyle bir araya gelecek. Partinin en üst karar organı olan PM'de de son gelişmeler ve Kılıçdaroğlu ile yapılan telefon konuşmadaki "Kurultay" başlığı konuşulacak.

Bu konuşmaların ardından ise Özel'in Kılıçdaroğlu'na bir dönüş yapması bekleniyor.