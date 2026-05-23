Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika haberi: CHP'de iki kritik toplantı | Son dakika haberleri

        Özgür Özel CHP Grup Başkanı oldu

        CHP'ye yönelik 'Mutlak butlan' kararının ardından, Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel saat: 11.00'de milletvekilleriyle bir araya geldi. Özel, milletvekilleriyle gerçekleştirdiği kapalı grup toplantısında, CHP Grup Başkanlığı'na aday oldu ve toplantıda yapılan seçimle CHP Grup Başkanı seçildi. Özel, saat: 14.00'te de parti meclisi üyeleriyle 'Kurultay' başlığını ele alacak.

        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 11:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özgür Özel CHP Grup Başkanı oldu

        Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel dün, büyükşehir belediye başkanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmenin ardından bugün de iki önemli toplantı yapacak.

        İLK TOPLANTI BELEDİYE BAŞKANLARIYLA

        Özel dün, belediye başkanlarıyla gerçekleşen ve 2 saat süren toplantıda süreç değerlendirmesinde bulunmuş, toplantıda Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da toplantıda yer almıştı. Akın, bu toplantı sonrası tekrar Kılıçdaroğlu'nun ofisine gitmişti.

        REKLAM

        ÖZEL, CHP GRUP BAŞKANI OLDU

        Özel bugünkü programı ise saat: 11.00'de, CHP milletvekilleriyle bir araya geldi. Özel, milletvekilleriyle gerçekleştirdiği kapalı grup toplantısında CHP Grup Başkanlığı'na aday oldu ve toplantıda yapılan seçimle CHP Grup Başkanı seçildi.

        ÖZEL, 110 MİLLETVEKİLİNİN DESTEĞİNİ ALDI

        Özgür Özel, kapalı grup toplantısına katılan 96 milletvekilinden 95’inin oyu ile CHP TBMM Grup Başkanı oldu. Oylamada 1 oy ise geçersiz sayıldı. Toplantıya hastalık, cenaze ya da yurt dışında olma mazeretleri nedeniyle katılamayan 15 milletvekili de Özgür Özel’e desteklerini bildirdi.

        İKİ VEKİL KILIÇDAROĞLU'NUN KONUTUNDA

        Öte yandan Ankara Milletvekili Deniz Demir ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, kapalı grup toplantısına katılmak yerine Kılıçdaroğlu’nun konutuna geldi.

        PARTİ MECLİSİNDE BAŞLIK: KURULTAY

        Saat: 14.00'te Özel, CHP Parti Meclisi'nde 80 üyeyle bir araya gelecek. Partinin en üst karar organı olan PM'de de son gelişmeler ve Kılıçdaroğlu ile yapılan telefon konuşmadaki "Kurultay" başlığı konuşulacak.

        Bu konuşmaların ardından ise Özel'in Kılıçdaroğlu'na bir dönüş yapması bekleniyor.

        CHP Kurultayı soruşturması: 13 gözaltı
        CHP Kurultayı soruşturması: 13 gözaltı
        Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama
        Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        Zonguldak-İstanbul kara yolu su ile doldu, araç kuyrukları oluştu

        ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde sağanak sonrası su ile dolan Zonguldak-İstanbul kara yolunda araç kuyrukları oluştu, ekipler çalışma başlattı.(DHA)

        #CHP
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Özgür Özel CHP Grup Başkanı oldu
        Özgür Özel CHP Grup Başkanı oldu
        Bayram için yollara düştük!
        Bayram için yollara düştük!
        G.Saray'da seçim günü! Tek aday Dursun Özbek
        G.Saray'da seçim günü! Tek aday Dursun Özbek
        Günlük ihracat rekoru kırıldı
        Günlük ihracat rekoru kırıldı
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Çocuklarda ekran süresinin uzaması miyopi riskini artırıyor
        Çocuklarda ekran süresinin uzaması miyopi riskini artırıyor
        Köy muhtarından çocuklara 'bidon tren' sürprizi
        Köy muhtarından çocuklara 'bidon tren' sürprizi
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Trump'tan ekibiyle 'İran' toplantısı
        Trump'tan ekibiyle 'İran' toplantısı
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        İran: Trump'ın başka çaresi yok
        İran: Trump'ın başka çaresi yok
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Yemek kartında ne değişti?
        Yemek kartında ne değişti?
        İnsanların yüzde 90'ı neden sağ elini kullanıyor?
        İnsanların yüzde 90'ı neden sağ elini kullanıyor?
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        "Semiramis sağlığına kavuştu"
        "Semiramis sağlığına kavuştu"