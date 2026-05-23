Motosikletli sürücü İETT otobüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu
Kartal'da seyir halindeki İETT otobüsü ile motosiklet sürücüsü çarpışmanın eşiğinden döndü. Motosiklet sürücüsünün ani fren yaparak durabildiği anlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı
Giriş: 23 Mayıs 2026 - 21:39 Güncelleme:
İstanbul'un Kartal ilçesinde korku dolu anlar! Olay saat 19.00 sıralarında Kartal Ulusoy Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde ilerleyen motosiklet sürücüsü kavşaktan geçtiği sırada 34 TR 0268 plakalı İETT otobüsü ile karşı karşıya geldi.
Otobüsün aniden önüne çıkması üzerine motosiklet sürücüsü ani fren yaparak durabildi. Motosikletli, otobüsün altında kalmaktan son anda kurtulurken, yaşanan panik dolu anlar sürücünün kask kamerası tarafından kaydedildi.
