        Motosikletli sürücü İETT otobüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu

        Motosikletli sürücü İETT otobüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu

        Kartal'da seyir halindeki İETT otobüsü ile motosiklet sürücüsü çarpışmanın eşiğinden döndü. Motosiklet sürücüsünün ani fren yaparak durabildiği anlar kask kamerasına saniye saniye yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 21:39 Güncelleme:
        Son anda kurtuldu

        İstanbul'un Kartal ilçesinde korku dolu anlar! Olay saat 19.00 sıralarında Kartal Ulusoy Caddesi üzerinde meydana geldi.

        Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde ilerleyen motosiklet sürücüsü kavşaktan geçtiği sırada 34 TR 0268 plakalı İETT otobüsü ile karşı karşıya geldi.

        Otobüsün aniden önüne çıkması üzerine motosiklet sürücüsü ani fren yaparak durabildi. Motosikletli, otobüsün altında kalmaktan son anda kurtulurken, yaşanan panik dolu anlar sürücünün kask kamerası tarafından kaydedildi.

        Soruşturmada 9 tutuklama
        Özgür Özel: Bir uzlaşı yok 40 gün içinde kurultay
        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda
        MHP lideri Bahçeli: Siyaset bir çıkar yarışı değildir
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        İsrailli bakanın Fransız topraklarına girişi yasaklandı
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Donald Trump'tan İran'la anlaşma olasılığına dair açıklamalar
        Hull City, 90+5'te Premier Lig'e yükseldi!
        Dursun Özbek: Tarihi bir sorumluluğumuz var!
        İstanbul'da bayram göçü
        Çene kıran akran şiddeti
        G.Saray'da 4. Dursun Özbek dönemi!
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        Suna Selen'den Münir Özkul itirafı
        "Şu geliyor, bizi seçin' diyenlere inanmayın!"
        "Dünya yıldızlarını getireceğiz"
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Yemek kartında ne değişti?
