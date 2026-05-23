Dursun Özbek: Tarihi bir sorumluluğumuz var!

Galatasaray Spor Kulübü'nde başkanlık seçimi yapıldı. 2 bin 79 kişinin katıldığı oylamada tek aday olan Dursun Özbek bir kez daha başkan seçildi.

Üst üste 3. kez başkan seçilen Dursun Özbek, 2 yıl daha Galatasaray başkanlık görevini üstlenecek.

Dursun Özbek, yeniden başkan seçildiği seçim sonrası şu açıklamaları yaptı:

"DEMOKRASİ ŞÖLENİNDE BİR ARADA OLDUK"

"Değerli Galatasaraylılar, saygı değer hanımefendi ve beyefendiler, bugünkü seçimde oyumuzu kullanarak Galatasaray'ın demokrasi şöleninde bir arada olduk. Burada olup Galatasaray'ımızın yarınları için iradesini gösteren üyelerimize teşekkür ediyorum. Tüm ekip, yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu süreçte hep yanımda olan eşime, kardeşime ve aileme büyük bir teşekkür ediyorum. Sevgili Divan heyetine gösterdikleri çaba için, güzel çalışma için ayrıca teşekkür ediyorum."

🎙️ Dursun Özbek: Burada olup Galatasarayımızın yarınları için iradesini gösteren üyelerimize teşekkür ediyorum. Bu süreçte hep yanımda olan sevgili eşime, kardeşime ve aileme büyük bir teşekkür ediyorum. Bu durumun bana ve… — HT Spor (@HTSpor) May 23, 2026

"TARİHİ BİR SORUMLULUĞUMUZ VAR"

"Tek adaylı bir seçim süreci yaşadık. Bu durumun bana ve arkadaşlarıma daha çok sorumluluk yüklediğini anladık. Bize verdiğiniz mesajı aldık. Mesaj aynen şöyle; devam edeceğiz ve şimdi daha iyisini yapacağız. Yeni dönemde Galatasaray için yepyeni ve başarılarla dolu hikaye yazma fırsatımız var. Bunun başarmak için ben ve arkadaşlarımın tarihi bir sorumluluğu var. Şimdi çalışma zamanı, hiç durmadan çalışacağız. Galatasaray için kurduğumuz tüm hayalleri gerçek yapacağız, birlikte başaracağız. Yaşasın Galatasaray!"

BAŞKAN ÖZBEK'TEN HT SPOR'A ÖZEL AÇIKLAMA

Seçim konuşmasının ardından kürsüden inen Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek, HT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"Çok mutluyum. Daha önce de ifade ettiğim gibi, konuşmalarımda Galatasaray'a hizmet borcum olduğunu söyledim. Bu borcumu ödemek için bu göreve aday oldum. Arkadaşlarımla beraber yaptığımız çalışmalarda son dört senede oldukça başarılı bir çizgi yakaladık. Bu çizgiyi devam ettirmek istiyoruz. Bu vesileyle taraftarlarıma, camiama ve genel kurul üyelerime buradan selam gönderiyorum. Bu sezon da başarılı olmamızın en büyük şeyi onların bize verdikleri destek. Bu desteklerini esirgemesinler."