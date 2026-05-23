        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek: Tarihi bir sorumluluğumuz var!

        Dursun Özbek: Tarihi bir sorumluluğumuz var!

        Galatasaray'da yapılan başkanlık seçimine tek aday olarak giren Dursun Özbek yeniden başkan seçildi. Dursun Özbek, yeniden başkan seçildiği seçim sonrası açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 18:02 Güncelleme:
        Galatasaray Spor Kulübü'nde başkanlık seçimi yapıldı. 2 bin 79 kişinin katıldığı oylamada tek aday olan Dursun Özbek bir kez daha başkan seçildi.

        Üst üste 3. kez başkan seçilen Dursun Özbek, 2 yıl daha Galatasaray başkanlık görevini üstlenecek.

        Dursun Özbek, yeniden başkan seçildiği seçim sonrası şu açıklamaları yaptı:

        "DEMOKRASİ ŞÖLENİNDE BİR ARADA OLDUK"

        "Değerli Galatasaraylılar, saygı değer hanımefendi ve beyefendiler, bugünkü seçimde oyumuzu kullanarak Galatasaray'ın demokrasi şöleninde bir arada olduk. Burada olup Galatasaray'ımızın yarınları için iradesini gösteren üyelerimize teşekkür ediyorum. Tüm ekip, yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu süreçte hep yanımda olan eşime, kardeşime ve aileme büyük bir teşekkür ediyorum. Sevgili Divan heyetine gösterdikleri çaba için, güzel çalışma için ayrıca teşekkür ediyorum."

        "TARİHİ BİR SORUMLULUĞUMUZ VAR"

        "Tek adaylı bir seçim süreci yaşadık. Bu durumun bana ve arkadaşlarıma daha çok sorumluluk yüklediğini anladık. Bize verdiğiniz mesajı aldık. Mesaj aynen şöyle; devam edeceğiz ve şimdi daha iyisini yapacağız. Yeni dönemde Galatasaray için yepyeni ve başarılarla dolu hikaye yazma fırsatımız var. Bunun başarmak için ben ve arkadaşlarımın tarihi bir sorumluluğu var. Şimdi çalışma zamanı, hiç durmadan çalışacağız. Galatasaray için kurduğumuz tüm hayalleri gerçek yapacağız, birlikte başaracağız. Yaşasın Galatasaray!"

        BAŞKAN ÖZBEK'TEN HT SPOR'A ÖZEL AÇIKLAMA

        Seçim konuşmasının ardından kürsüden inen Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek, HT Spor'a açıklamalarda bulundu.

        "Çok mutluyum. Daha önce de ifade ettiğim gibi, konuşmalarımda Galatasaray'a hizmet borcum olduğunu söyledim. Bu borcumu ödemek için bu göreve aday oldum. Arkadaşlarımla beraber yaptığımız çalışmalarda son dört senede oldukça başarılı bir çizgi yakaladık. Bu çizgiyi devam ettirmek istiyoruz. Bu vesileyle taraftarlarıma, camiama ve genel kurul üyelerime buradan selam gönderiyorum. Bu sezon da başarılı olmamızın en büyük şeyi onların bize verdikleri destek. Bu desteklerini esirgemesinler."

        Özgür Özel: Bir uzlaşı yok 40 gün içinde kurultay
        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda
        MHP lideri Bahçeli: Siyaset bir çıkar yarışı değildir
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        G.Saray'da 4. Dursun Özbek dönemi!
        Çene kıran akran şiddeti
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        Suna Selen'den Münir Özkul itirafı
        "Şu geliyor, bizi seçin' diyenlere inanmayın!"
        "Dünya yıldızlarını getireceğiz"
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        Haftanın Kitapları
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        Çocuklarda ekran süresinin uzaması miyopi riskini artırıyor
        Yemek kartında ne değişti?
        Trump'tan ekibiyle 'İran' toplantısı
        Günlük ihracat rekoru kırıldı
