        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda

        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda

        Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, " CHP'yi kuruluşundaki kodlara kavuşturacağız. Partiye çok eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili hiçbir eleştiri gelmemişti, şimdi geliyor. Bunları düzeltmemiz gerekiyor" dedi

        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 14:03 Güncelleme:
        Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu ilk kez konuştu.

        Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu, evinin önünde bekleyen gazetecilere açıklamalarda bulundu.

        Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

        "Bu sabah yeni bir gelişme oldu. Özgür Bey'in yeni görevi hayırlı olsun. Özgür Bey benimle görüşeceğini ifade etmişti ama olmadı. Belki bugün gerçekleşir.

        CHP köklü bir partidir, devlet kuran bir partidir, devlete yön veren partidir. CHP ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Bütün vatandaşlarıma ve partililere söz veriyorum. CHP'yi kuruluşundaki kodlara kavuşturacağız. Partiye çok eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili hiçbir eleştiri gelmemişti, şimdi geliyor. Bunları düzeltmemiz gerekiyor.

        Partinin tabanını ayrıştıracak söylemlerden kaçınmak lazım. Çok dikkatli bir dil kullanıyorum. Bu partiyi kendi içinden ayrıştıran dilden kaçınmak lazım. Kökümüze ve ahlakımıza sahip çıkmamız lazım."

        Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açıklama: CHP ahlaki değerlerini korumak zorunda
