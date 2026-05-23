İKİ AYAK ÜZERİNDE YÜRÜMEK HER ŞEYİ DEĞİŞTİRMİŞ OLABİLİR

Araştırmacılara göre bu durumun arkasında, insan evrimindeki en önemli değişimlerden biri yatıyor olabilir: İki ayak üzerinde dik yürümek.

Bilim insanları, atalarımız dik yürümeye başladığında ellerin yalnızca hareket etmek için değil; taşıma, alet kullanma ve daha karmaşık görevler için de kullanılmaya başlandığını düşünüyor. Bu süreçte beynin bazı bölgelerinde görev dağılımının daha belirgin hale gelmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Araştırmaya göre beynin sol yarım küresi ile sağ el kullanımı arasında da güçlü bir bağlantı bulunuyor olabilir. Beynin sol tarafı genellikle dil, planlama ve ince motor beceriler gibi işlevlerle ilişkilendiriliyor.