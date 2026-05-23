Gardırobunuzda bu parçalardan hangileri var? 2026 yazında damga vuracak 10 trend belli oldu: Bu yaz herkes mor giyecek!
Düşük belli pantolonlar yeniden raflarda, mor tüm tonlarıyla sokakları sarıyor, büyükannenizin çekmecesindeki broş ise sezonun sürpriz yıldızı oldu. 2026 yazı nostalji ile geleceği aynı dolapta buluşturuyor. İşte bu yaz öne çıkacak trendler...
Belden bağlanan kazaklardan ipek fularlara, puantiyelerden mor tonlarına kadar 2026 yazının modası hem rahat hem cesur. Bu sezon tek bir kurala değil, kişisel tarza yatırım yapanların kazanacağı bir yaz olacak. Merak edilenleri sizin için derledik...
2026 YAZININ MODASI: NOSTALJI, RENK VE CESARET BIR ARADA
Moda dünyası her yeni sezonda dolaplarımızı yeniden düşünmemize neden oluyor ve 2026 ilkbahar/yaz sezonu da bu kuralı bozmuyor. Bu yaz öne çıkan trendler, geçmiş on yıllardan beslenirken aynı zamanda geleceğe de göz kırpıyor.
Tek bir akımın hakim olmadığı, herkesin kendine bir köşe bulabileceği bu sezonda asıl mesaj net: kurallara değil, kendi tarzınıza güvenin. İşte podyumdan sokağa uzanan ve bu yaz en çok konuşulacak trendler.
RENKLER KONUŞUYOR: MOR VE PEMBE ÖNDE
Bu yazın renk paletinde mor tartışmasız lider. Patlıcandan kraliyet morina, lavantadan koyu tonlara kadar morun her tonu geçerli. Açık ve canlı tonlar yazın hafifliğini yansıtırken, sezon ilerledikçe bordo ve koyu patlıcan gibi daha derin tonların öne çıkması bekleniyor.
Mor kadar cesur olmak istemeyenler içinse çözüm hazır: klasik notr renklere eklenen pembe dokunuş, dolaba renk katmanın en zarif yolu olarak gösteriliyor. Bu sayede gardırop bütünlüğü bozulmadan, sade bir canlılık yakalanıyor.
DESENLER GERİ DÖNDÜ
Puantiye, sezonun en güçlü geri dönüşünü yapan deseni oldu. Yıllardır klasiğini koruyan bu desen, bu kez elbiselerde, eteklerde ve kapri pantolonlarda kendine yer buluyor. Hafif esen yaz akşamları için ince bir triko ile katmanlanması da öneriliyor.
Kareli ve ekose parçalar ise modanın değişmeyenleri arasında yine listede. Özellikle kareli etekler, dilediğiniz gibi şık ya da rahat kombinlenebilen, sezondan sezona taşınabilen bir yatırım parçası olarak öne çıkıyor.
RAHATLIK VE ŞIKLIK YAN YANA
2026 yazının ruhunu en iyi anlatan ikili, konfor ve zarafet. Eşofman altları artık sadece spor salonunun değil, sokak stilinin de parçası. Bu yaz öne çıkan formül, rahat parçaları daha "şık" parçalarla bir araya getirerek zıtlık yaratmak. Böylece tek bir kombin hem dinlenme moduna hem de gün içine kolayca uyum sağlıyor.
Düşük belli pantolonlar da geri dönüyor; ancak 2000'lerin dar kesimlerinden farklı olarak bu kez çok daha bol siluetlerle karşımızda. Geniş paçalar hakimiyetini sürdürürken, belden bağlanan kazaklar hem pratikliği hem de şıklığıyla yazın vazgeçilmezi oluyor.
DETAYLAR FARK YARATIYOR
Bu sezon kombinleri tamamlayan asıl unsur aksesuarlar. "Büyükanne tarzının" zarif versiyonu olarak geri dönen broşlar; gömleklerden ceketlere, hatta kravatlara kadar her yere takılıyor. Yeni bir tane almadan önce ailenizden kalan parçalara ya da ikinci el dükkanlara göz atmak hem ekonomik hem de özgün bir seçenek sunuyor.
Bandanalar yaz aylarının pratik saç aksesuarı olarak öne çıkarken, her saç boyuna uyum sağlaması en büyük avantajı. İpek fularlar ise boyna, çantaya ve hatta örgülü saçların arasına bağlanarak çok yönlülüğünü bir kez daha kanıtlıyor.
NOSTALJİDEN GELECEĞE
Sezonun belki de en eğlenceli yanı, farklı dönemlerin bir arada yaşaması. Sadeliği savunanlar için 90'lar minimalizmi; poplin gömlekler, krep pantolonlar ve askılı elbiselerle zarif bir seçenek sunuyor. Geleceğe bakanlar içinse Y3K akımı metalik ve gümüş dokunuşlarla sahnede.
Klasik terziliği kolej esintisiyle buluşturan preppy tarz da bu zengin tabloyu tamamlıyor; bu tarza adım atmak için en iyi başlangıç noktası ise iyi bir çift loafer. Kısacası 2026 yazı, geçmişe duyulan özlemi geleceğe dair merakla harmanlayan, herkesin kendi hikayesini yazabileceği bir sezon olacak.