Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika trafik kazası: Yollar kan gölü... 3 kentte 10 ölü | Trabzon haberleri | Son dakika haberleri

        Yollar kan gölü... 3 kentte 10 ölü!

        Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde, Giresun, Gaziantep ve Antalya'da meydana gelen 3 kazada, 10 kişi hayatını kaybetti. Giresun'daki kazada, aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybettiği öğrenilirken yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 09:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yollar kan gölü... 3 kentte 10 ölü!

        Giresun’da, Karadeniz Sahil Yolu’nun liman mevkiinde bir TIR ile iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında bir TIR, memleketleri Trabzon'a Kurban Bayramı tatili için giden aileleri taşıyan iki otomobile çarpıştı.

        TIR 2 OTOMOBİLE ÇARPTI: 5 ÖLÜ

        İHA'daki habere göre çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken, ilk belirlemelere göre kazada 5 kişi yaşamını yitirdi.

        6 kişi ise yaralı olarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

        AYNI AİLEDEN 5 KİŞİ CAN VERDİ

        Kazada araçlarda bulunan aynı aileden Ali Y., Melek Y., Hamza Y., Hasan Y. ve Seden Y. hayatını kaybederken, R.Y., M.U, F.Y, S.Y, E.Y, ve F.Y. yaralandı. Yaralılar Giresun'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

        TIR VİYADÜKTEN DÜŞTÜ: 3 ÖLÜ

        Gaziantep'te kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. İsmail G.'nin (23) kullandığı meyve yüklü TIR, A.Ç.'nin (43) kullandığı otomobile arkadan çarptı. Savrulan TIR, viyadükten düştü. TIR şoförü İsmail G., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        YOLDA UZUN KONVOY OLUŞTU

        İtfaiye ekipleri tarafından TIR'dan çıkarılan ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ahmet B. (64) ve Mehmet G. ise (37) kaza yerinde hayatını kaybetti.

        Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Bekir Sarpdağ, 17 yaşında hayata veda etti.
        Bekir Sarpdağ, 17 yaşında hayata veda etti.

        İKİ GENÇ KAZA KURBANI OLDU

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde, çöp kamyonuyla çarpışan motosikletteki Hasan Aşkın (18) ve Bekir Sarpdağ (17), hayatını kaybetti.

        Hasan Aşkın, 18 yaşında yaşamını yitirdi.
        Hasan Aşkın, 18 yaşında yaşamını yitirdi.

        KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

        Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hasan Aşkın ve Bekir Sarpdağ'ın cenazeleri, Kumluca Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        TIR iki otomobili biçti! 5 ölü, 6 yaralı
        TIR iki otomobili biçti! 5 ölü, 6 yaralı Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        "Baykuş Göz" ormanları izleyecek

        Denizli Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları tarafından orman yangınlarına erken müdahale amacıyla kamerayla 24 saat izleme yapabilen mobil gözetleme aracı geliştirildi.(AA)

        #trafik kazası
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        Yemek kartında ne değişti?
        Yemek kartında ne değişti?
        G.Saray'da seçim günü! Tek aday Dursun Özbek
        G.Saray'da seçim günü! Tek aday Dursun Özbek
        Bayram temizliği ölüm getirdi!
        Bayram temizliği ölüm getirdi!
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        İşte "sarı" alarm verilen 45 ilimiz ve hava durumu!
        İşte "sarı" alarm verilen 45 ilimiz ve hava durumu!
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        TIR iki otomobili biçti! 5 ölü, 6 yaralı
        TIR iki otomobili biçti! 5 ölü, 6 yaralı
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        "Semiramis sağlığına kavuştu"
        "Semiramis sağlığına kavuştu"
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Egea'nın yerine geliyorlar
        "Savaşın maliyetini yaklaşık 25 katıyla karşıladık"
        "Savaşın maliyetini yaklaşık 25 katıyla karşıladık"
        Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi gözaltında
        Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi gözaltında
        "Hikayeyi tamamladık"
        "Hikayeyi tamamladık"
        Körfez ülkeleri, İran'ın belirlediği güzergaha karşı çıktı
        Körfez ülkeleri, İran'ın belirlediği güzergaha karşı çıktı
        F.Bahçe Atina'da finali kaçırdı
        F.Bahçe Atina'da finali kaçırdı
        10 numara şampiyon!
        10 numara şampiyon!