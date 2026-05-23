Giresun’da, Karadeniz Sahil Yolu’nun liman mevkiinde bir TIR ile iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında bir TIR, memleketleri Trabzon'a Kurban Bayramı tatili için giden aileleri taşıyan iki otomobile çarpıştı.

TIR 2 OTOMOBİLE ÇARPTI: 5 ÖLÜ

İHA'daki habere göre çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken, ilk belirlemelere göre kazada 5 kişi yaşamını yitirdi.

6 kişi ise yaralı olarak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

AYNI AİLEDEN 5 KİŞİ CAN VERDİ

Kazada araçlarda bulunan aynı aileden Ali Y., Melek Y., Hamza Y., Hasan Y. ve Seden Y. hayatını kaybederken, R.Y., M.U, F.Y, S.Y, E.Y, ve F.Y. yaralandı. Yaralılar Giresun'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

TIR VİYADÜKTEN DÜŞTÜ: 3 ÖLÜ

Gaziantep'te kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. İsmail G.'nin (23) kullandığı meyve yüklü TIR, A.Ç.'nin (43) kullandığı otomobile arkadan çarptı. Savrulan TIR, viyadükten düştü. TIR şoförü İsmail G., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

YOLDA UZUN KONVOY OLUŞTU

İtfaiye ekipleri tarafından TIR'dan çıkarılan ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ahmet B. (64) ve Mehmet G. ise (37) kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İKİ GENÇ KAZA KURBANI OLDU

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, çöp kamyonuyla çarpışan motosikletteki Hasan Aşkın (18) ve Bekir Sarpdağ (17), hayatını kaybetti.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hasan Aşkın ve Bekir Sarpdağ'ın cenazeleri, Kumluca Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.