Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump'ın İran konusunda güvenlik ekibiyle toplantı yaptığı öne sürüldü | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump'ın İran konusunda güvenlik ekibiyle toplantı yaptığı öne sürüldü

        ABD Başkanı Donald Trump'ın, üst düzey ulusal güvenlik yetkilileriyle İran ile yürütülen müzakere sürecini ve müzakerelerin sonlanması durumunda yaşanabilecek olası senaryoları görüştüğü iddia edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 10:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'tan ekibiyle 'İran' toplantısı

        Amerikan Axios haber platformuna konuşan iki ABD'li yetkiliye göre, Trump, İran ile yaşanan gerilime ilişkin üst düzey ulusal güvenlik yetkilileriyle toplantı yaptı.

        İran'la yürütülen müzakerelerin son durumu ve görüşmelerin çökmesi halinde ortaya çıkabilecek senaryoların masaya yatırıldığı toplantıya ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe ve Trump'ın Özel Kalemi Susie Wiles da katıldı.

        Yetkililer, İran ile yürütülen müzakere sürecinde ilerleme sağlanamaması halinde Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırılar düzenleme seçeneğini değerlendireceğini öne sürdü.

        Diplomatik sürece ilişkin bilgi sahibi bir yetkili ise İran'la görüşmeleri "ızdıraplı" olarak nitelendirirken olası anlaşmanın taslak metninin her gün taraflar arasında gidip geldiğini ancak kayda değer gelişme sağlanamadığını belirtti.

        CBS News'e konuşan kaynaklar ise Trump yönetiminin İran'a yönelik yeni askeri saldırılar için hazırlık yaptığı iddiasında bulundu.

        Kaynaklara göre, bazı ABD askeri ve istihbarat personeli, olası saldırılar nedeniyle izinlerini iptal etti, İran'dan gelebilecek olası misillemelere karşı Orta Doğu'daki askeri personel ve üs planlamasında değişikliğe gidildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 22 Mayıs 2026 (Türkiye Kupası'nda Final Heyecanı)

        Türkiye Kupası'nda final heyecanı. Trabzonspor'da hedef 10. Türkiye Kupası. Dursun Özbek HT Spor'a konuk oldu. Maçları izlerken neler hissediyor? En çok hangi maçın sonucuna üzüldü? Jorge Jesus Al Nassr'dan ayrıldı. Jesus Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor? Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        Trump'tan ekibiyle 'İran' toplantısı
        Trump'tan ekibiyle 'İran' toplantısı
        İran: Trump'ın başka çaresi yok
        İran: Trump'ın başka çaresi yok
        G.Saray'da seçim günü! Tek aday Dursun Özbek
        G.Saray'da seçim günü! Tek aday Dursun Özbek
        Yemek kartında ne değişti?
        Yemek kartında ne değişti?
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Yollar kan gölü... 3 kentte 10 ölü!
        Yollar kan gölü... 3 kentte 10 ölü!
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Bayram temizliği ölüm getirdi!
        Bayram temizliği ölüm getirdi!
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        İşte "sarı" alarm verilen 45 ilimiz ve hava durumu!
        İşte "sarı" alarm verilen 45 ilimiz ve hava durumu!
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        İstanbul'da yaşandı... Ünlü işletmeci mekanında vuruldu!
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Egea'nın yerine geliyorlar
        TIR iki otomobili biçti! 5 ölü, 6 yaralı
        TIR iki otomobili biçti! 5 ölü, 6 yaralı
        "Semiramis sağlığına kavuştu"
        "Semiramis sağlığına kavuştu"
        F.Bahçe Atina'da finali kaçırdı
        F.Bahçe Atina'da finali kaçırdı
        Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi gözaltında
        Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi gözaltında