ABD Başkanı Trump'ın İran konusunda güvenlik ekibiyle toplantı yaptığı öne sürüldü

Amerikan Axios haber platformuna konuşan iki ABD'li yetkiliye göre, Trump, İran ile yaşanan gerilime ilişkin üst düzey ulusal güvenlik yetkilileriyle toplantı yaptı.

İran'la yürütülen müzakerelerin son durumu ve görüşmelerin çökmesi halinde ortaya çıkabilecek senaryoların masaya yatırıldığı toplantıya ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe ve Trump'ın Özel Kalemi Susie Wiles da katıldı.

Yetkililer, İran ile yürütülen müzakere sürecinde ilerleme sağlanamaması halinde Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırılar düzenleme seçeneğini değerlendireceğini öne sürdü.

Diplomatik sürece ilişkin bilgi sahibi bir yetkili ise İran'la görüşmeleri "ızdıraplı" olarak nitelendirirken olası anlaşmanın taslak metninin her gün taraflar arasında gidip geldiğini ancak kayda değer gelişme sağlanamadığını belirtti.

CBS News'e konuşan kaynaklar ise Trump yönetiminin İran'a yönelik yeni askeri saldırılar için hazırlık yaptığı iddiasında bulundu.

Kaynaklara göre, bazı ABD askeri ve istihbarat personeli, olası saldırılar nedeniyle izinlerini iptal etti, İran'dan gelebilecek olası misillemelere karşı Orta Doğu'daki askeri personel ve üs planlamasında değişikliğe gidildi.